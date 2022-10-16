二十大︱涉港內容與上屆兩不同　國安危機引中央特別關注？

中共二十大今早（16日）開幕，中共總書記、國家主席習近平發表報告，當中提及「一國兩制」和港澳工作，提到面對香港局勢動盪變化，依照《憲法》和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。對於「一國兩制」的發展，習近平明言要堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一，支持港澳發展過程中破解深層次矛盾。

相對5年前的中共十九大報告，是次習近平在二十大報告演辭中提述香港的內容，有兩個主要不同，有學者分析，這都與香港過去5年發生的事情，尤其2019年的社會動亂緊緊扣連。而且，是次報告中有關國家安全的內容篇幅大幅增加，都一定程度上受到香港局勢的影響。



(1) 五年前未提「完善」一國兩制

其中一個明顯不同，在於論述「一國兩制」的部分：在十九大報告中，提到要「堅持『一國兩制』，推進祖國統一」；而今次二十大之中，則是指「堅持和完善『一國兩制』，推進祖國統一」，多了「完善」二字。

劉兆佳：結合過去5年背景 「完善」更顯重要性

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，「完善」「一國兩制」內容並非新事物，「一國兩制」發展歷程中，中共中央做了大量工作持續完善「一國兩制」內涵，除近期的《港區國安法》、完善特區選舉制度，亦有過往的完善特首向中央述職制度、完善全國人大常委會對特區通過法案備案制度等，「《基本法》的條文都是從一般性的角度寫，實際如何落實執行，有大量細節要後來去完成。」這除了制度建設，也可包括一些政治行為。

「完善」工作包含23條立法

他指，真正令中央覺得需要「完善」之處，是經歷過去5年發生的事情，令中央明白完善「一國兩制」的重要性。「其中一個要完善的工作，當然是《基本法》第23條立法，這是特區憲制責任，只是中央不會提出具體時間表。」

全國人大常委譚耀宗亦指，在中國官方文件之中，「完善」二字和「增強」、「鞏固」類近，都是指一些工作要吸收經驗，期望未來愈做愈好，「一國兩制」在不斷實踐的過程中，要持續吸收經驗，中央已經確定為一個好制度，要長期堅持，所以這裡指的「完善」，是結合了過去數年的經驗，尤其香港2019年前後發生的事情而言，要將「一國兩制」做得更好，是以特別強調。

(2) 更細緻提及香港局勢、須解深層次矛盾

從次數來算，習近平在二十大報告演辭中，只提到「香港」二字9次，比5年前中共十九大的16次為少。不過要注意的是，習近平今次未將全文完整讀出，而是摘要版本；其次從具體內容而言，今次提到的內容明顯更具體細緻。

例如二十大報告中，提到十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年，「面對香港局勢動盪變化，我們依照憲法和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。」此外，全面推進「一國兩制」建設，堅持「『一國兩制』、港人治港、澳人治澳」，讓香港進入由亂及治、由治及興的新階段，港澳保持繁榮穩定發展的良好態勢。

相對之下，5年前的十九大報告，只提到國家在港澳台工作取得新進展。「全面準確貫徹『一國兩制』方針，牢牢掌握《憲法》和《基本法》賦予的中央對香港、澳門全面管治權，深化內地和港澳地區交流合作，保持香港、澳門繁榮穩定。」沒有提及香港的具體局面。

在有關香港發展方向的部份，二十大演辭重點提及支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

十九大報告中，也提及要支持香港、澳門融入國家發展大局，不過重點有所不同，當時是以區域合作為主，例如「以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，全面推進內地同香港、澳門互利合作，制定完善便利香港、澳門居民在內地發展的政策措施」。

中共二十大在北京開幕。（新華社）

譚耀宗：涉港內容更加深入

譚耀宗同意，今次習近平於二十大報告演辭中，提述香港的內容比起十九大更為具體細緻：「2019年發生的事情，（習近平）在報告開頭也提過。所以這次報告，提述香港的內容實際上是比以往多了、深入了，過去發生的事情，導致中央作了若干決定，令香港由亂變治，但亦要對（「一國兩制」）制度進行官方的肯定，並且將台灣問題、促進祖國統一連繫起來。」

劉兆佳則預期，未來中央對特區發展過程，會有更積極和主動的參與，將全面管治權和高度自治「有機結合」起來，強化特區管治效能，提升治理能力和水平，賦予穩定的政治基礎。他指難以具體猜測未來有何具體政策，但過去中央已經做過若干直接援助香港的措施，例如疫情期間派內地醫護人員和中醫師協助抗疫、協助建立方艙隔離設施等，近期更邀請香港人參與航天員載荷專家的選拔，這些都是中央協助香港的實例。

更詳細論述國安重要性 劉：港暴亂觸發中央進一步關注

此外，是次二十大報告中也有一個並非直接提述香港，但又間接與香港有關的部份。

在「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」一個章節中，習近平提到國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提，要健全國家安全體系，完善高效權威的國家安全領導體制，完善國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險監測預警體系等；增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全等。此章節長達593字，較十九大報告相同章節（201字）多接近兩倍。

劉兆佳指出，國家安全無論在任何時候都是最重要，只不過過去幾年的國際形勢環境已變，美西方國家對中國的全方位打壓不斷升級，再加上俄烏局勢帶來的影響，因此中央強調「總體國家安全觀」。他明言香港過去出現嚴重暴亂，危害國家安全、牽動地緣政治局勢，進一步強化中央對國家安全的重視，因此習近平比過往更加詳細地強調不同範疇安全的重要性，雖然沒有提及香港，但認為與香港有一定關係。

譚耀宗補充：「過去5年香港發生的一些事情，引導中央在國家安全問題的關注，國家主權安全和發展利益是根本原則問題，更加需要強調，尤其大家都知道，香港的動亂是有一些來由，與世界其他地方發生的政治衝突有關。」