職安修例︱議員提修訂促減辣　林振昇：政府應企硬勿「躺平」

立法會《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》委員會今日（17日）將繼續審議條例草案，委員陳紹雄較早前提出三項修正案，包括將經循可公訴程序定罪的最高罰款額由1000萬元減至600萬元。勞聯立法會議員林振昇今早在港台節目上表示，政府不應「躺平」，要堅持原有的建議。



陳紹雄在節目上重申，提出今次修訂是由於過往政府並無清楚解釋，將最高罰款額定在1,000萬元的理據，批評政府的做法有如「開天殺價，落地還錢」，另外亦不想社會處理今次修例，因過去發生多宗嚴重意外而過於情緒化。

他認為如最終修例將最高罰款額改為1,000萬，會對業界，特別是中小企造成不少負擔，而英國和新加坡的經驗亦顯示，不是提高罰則就能夠降低嚴重工業意外的數字，而是需要其他配套，包括職安健康安全文化等，才可將意外數字減低。

勞聯立法會議員林振昇在同一節目上反駁，有關罰則的討論已經超過3年，政府當初由營業額10%、5000萬元，降至現時建議的1,000萬，已經平衡業界負擔能力，而且最高罰款額只是針對一些極嚴重的意外，不明白質疑為何現時才「突然」有人提出要將最高罰款額由1000萬減至600萬元。

他希望，政府在今次修例上能夠堅持，不要「躺平」，切勿「口講就一千萬」，但有議員提出修正案就變得「無所謂」，應繼續與議員溝通，爭取支持。