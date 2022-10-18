林偉江參選勞顧會接鄧家彪棒　讚孫玉菡務實、願意溝通

勞工顧問委員會勞方委員選舉11月12日舉行，現屆勞顧會委員、立法會議員鄧家彪早前宣布不競逐連任，工聯會林偉江獲汽車交通運輸業總工會提名，正式「接棒」參選。鄧家彪接受《香港01》訪問時回顧在勞顧會過去六年的工作，坦言：「好開心，做咗一樣我好想做嘅嘢，成功取消（強積金）『對沖』安排。」



林偉江透露，年少時工作期間，感到福利受到剝削，繼而決定加入工會，期望代表勞方與資方商討，保障基層市民權益。他透露，未來將會爭取要求政府帶頭取消外判機制、檢視「自僱」及勞工零散化趨勢等，為勞工發聲，推動社會進步。



鄧家彪（左）從勞顧會退位，林偉江（右）將會「接棒」。（文睿攝）

憶取消強積金對沖 鄧家彪：好開心

鄧家彪指，當年也是經汽車交通運輸業總工會提名參選勞顧會，認為過去與不同運輸公司溝通，爭取勞工福利，例如調整薪金等，都為他日後的從政之路打好基礎，使勞顧會及立法會工作相結合，成功推動保障勞工權益的政策落實：「取消（強積金）『對沖』，CY（梁振英）同林鄭都表態話要做，我喺勞顧會同勞、資雙方討論完，有共識，再喺立法會審議條例，確保『個波踢到入龍門』，所以我好開心。」雖然鄧家彪要「退位」，但他笑言勞顧會工作仍會向工聯會匯報，兩會關係密切：「林偉江都知道我過去喺勞顧會工作，有咩係已經畫上句號，有咩係逗號，嚟緊都要辛苦佢繼續爭取。」

林偉江指外判容易有剝削 「好少關心工人」

提到近來頻頻出現工業意外，林偉江認為有修訂職安健條例的迫切性，加強工人的職業保障。他又認為，意外或與恆常外判機制有關：「外判好容易出現剝削情況，除咗薪金未必可以原原本本咁去到工友手上，喺二判、三判嘅情況下，前線工友嘅工時、工作量、質素，都可能被忽視，（僱主）見到有人做就得，喺外判下好少關心工人。」

因此，他亦建議當局將僱傭福利要求中的「4118」規定，即受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時，修改為「4072」，即受僱於同一僱主4星期內，工作滿72小時即可享有勞工保障。

小巴司機荒因薪酬福利弱 反對輸入外勞

而近來小巴業鬧「司機荒」，商界有聲音要求就專線小巴司機輸入外勞，林偉江坦言反對該建議，亦會做好把關工作：「『司機荒』最主要源於薪酬福利唔足夠，唔係『鐵板式』反對輸入外勞，只係阻止擴大，運輸業失業率達5.2%，即從事運輸工作的失業人數仍有1.75萬人，其實有條件補充勞動市場。」

至於未來會如何善用勞顧會平台，及如何看待勞資間的搏博弈，林偉江坦言，兩者是共生關係，「從來都唔係鬥到你死我亡」，希望可以藉此平台與勞資雙方溝通好，從不同層面、角度說服資方，使勞資雙方達成共識，共享經濟成果。他更形容勞工及福利局局長孫玉菡為人務實，樂於推動勞福政策，願意與勞工界溝通，相信勞工保障將有一定程度的改善。