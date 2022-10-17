職安修例︱商界議員重複提問　陸頌雄嘆：可能要開多10次會

立法會《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》委員會今日（17日）繼續審議條例草案。有議員質疑，政府未有詳細解釋提高罰則的理據，勞工及福利局副局長何啟明則表示，提高罰則旨在提升阻嚇力而非懲罰業界，認為營運者不應該將罰則當作成本「計數」。

在會上，多名商界背景議員在逐條審議過程中，圍繞同一議題多次發言。委員會主席陸頌雄在會議後期，也忍不住再次提醒議員把握時間，坦言如此下去，可能要多開10次會、每次開3、4個小時才能處理完成。



上次會議有議員不滿時間管控拉隊離場

經歷上次會議有議員因不滿陸頌雄管控時間嚴厲而拉隊離場一事，今次陸頌雄對時間管理上較為寬鬆，會議氣氛亦平和得多。委員陳紹雄會前提出三項修正案，包括將經循可公訴程序定罪的最高罰款額由1000萬元減至600萬元；將簡易程序檢控的最高罰款額，由300萬元改為150萬元；將簡易程序檢控時限有12個月改為9個月。不過今日會上要先進行逐條審議工作，未及處理修訂。

工程界議員盧偉國表示，業界不會將人命當作成本，但提高罰則確實對經營帶來風險。何啟明指提高罰則旨在提升阻嚇力，認為營運者不應該將罰則當作成本「計數」，重申政府早前亦去信立法會回應，指擬議的1,000萬元的最高罰款額合理，調低將減少阻嚇力，亦有違修例原意。

是日會議花近一小時的時間，用於討論法例第12條，即簡易程序檢控時限上，多名委員包括陳曼琪、謝偉銓、邵家輝、陳紹雄、陸瀚民等都先後發言，質疑12個月的檢控時限過長，會否拖長程序影響企業運作，或是導致個案時間處理太長對當事人不利，有議員建議不如以酌情權方式實行，如遇有複雜個案需要大量時間搜證，才由勞工處處長批准延長至12個月。何啟明承諾檢視蒐證程序，考慮縮短檢控時限或是以行政形式達到效果。

隨着討論深入，議員提問時語調開始急促。邵家輝問到如果一些工業意外個案化驗工作需時太長如何處理，何啟明回應指會以「有多少證據就檢控多少」的原則。邵家輝未等主席示意，已繼續向何啟明追問。陸頌雄隨即提醒：「邵議員，下次你呢，嗱我唔係針對閣下，所有議員想補充嘅時候呢，都應該俾個signal（示意）我，我會叫閣下個名，之後再叫局長回應。如果唔係，變咗議員同局長喺度講（象聲詞），就唔係好啱程序。」

議員反復提問 黃國列席「救駕」

委員會原先大多數議員都有商界背景，沒什麼勞工界議員參與，但隨着關注度的提升，勞聯主席林振昇、工聯會理事長黃國也相繼進入列席會議。黃國提問指以往有議員嫌陸頌雄「開車開太快」，但今日會議所見又好像變了「慢駛」，指逐條審議階段應是討論條文的技術細節而非政策原則，感覺是日會議內容有點重複，反問到底還要開多少次會議：「係咪要開多十幾次會呢？今日（會議）都就快完，但個進度，你覺得仲要開多幾多次會先完成到？」

陸頌雄回應指（他發言時錯口說出「多謝主席」，似乎忘了自己便是主席，引起哄堂大笑），「開車」的速度一向都是均速，他會本着信任議員的態度，盡量讓大家暢所欲言，相信大家會自律。不過他不忘提醒議員：「如果有啲意見其他議員已經重複表達咗，其實唔一定要有第三、四、五個議員都講好類同嘅嘢，希望呢一點大家要理解，保持個進度。」

他更指：「逐條審議係審議條文嘅相關內容，就唔應該扯到太遠，又話『點解嗰啲又冇修訂』，咁會扯到好遠好遠。」陸頌雄指今日會盡量寬鬆處理，但以今日這個進度，一次會議只夠做12項條文的審議，現時還有整整一百多條未完成審議，起碼要多開10次會，因此希望大家把握時間，但指如稍後有需要加密會議、加長會議時間也不會抗拒。