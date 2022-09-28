童樂居︱鄧家彪探訪兒童感揪心　林素蔚倡評估應徵者情緒健康

本港接二連三發生院舍虐兒個案，兩個本地提供留宿育嬰園服務的機構，即香港保護兒童會「童樂居」，以及保良局嬰兒組均有涉案，情況令人憂慮。



立法會福利事務委員會委員今日（28日）到童樂居視察，副主席鄧家彪直言虐兒事件令人感到「揪心、遺憾、悔恨」，是一場悲劇，認為需要加強照顧者的品格培養。



委員田北辰憂慮童樂居改革的可持續性，直言很難有人手24小時檢查CCTV片段，需要人工智能（AI）協助。他說：「而家風頭火勢梗係撲住做，一年兩年三年後有冇檢討、有咩成效先係見真章。」



另一委員林素蔚則感嘆，指社福業界人手不足，如薪金相若，部份人士或會選擇社區服務等工作，較少人加入院舍等較具挑戰性的服務。她提出，現時相關招聘除了需要審查性罪行背景，亦應更加留意應徵者的精神健康，「佢會唔會脾氣較為暴躁呢？」



鄧家彪直言，童樂居虐兒事件感到「揪心、遺憾、悔恨」，又指「唔相信有人會專登咁做」。（資料圖片/曾鳳婷攝）

鄧家彪：我唔相信有人會專登咁做

福利事務委員會委員今日到童樂居參觀，形容環境良好，兒童活動空間足夠，探訪期間兒童亦十分開心。據院舍介紹，不少留宿兒童有保護令，因為很多家長本身涉及法庭案件或吸毒等，甚至部份兒童身體殘障，好需要照顧。然而本應是保護兒童的地方，接二連三出現虐兒個案，實在令人痛心。

鄧家彪接受《香港01》查詢時就表示，對於童樂居「系統性」、「集體性」虐兒事件感到「揪心、遺憾、悔恨」，形容事件為悲劇，直言：「我唔相信有人會專登咁做（虐兒），職員應該要知，要安全、有教養、關愛。我覺得佢哋受壞文化影響，例如叫3、4歲嘅小朋友食飯，想佢哋快啲食完，最後用咗『唔恰當武力』，但快唔等於好，只會適得其反。」

田北辰指改革要長久 建議請獨立機構定期檢討

現時非牟利幼兒教育機構議會（CNOPE）協助童樂居重整服務。林素蔚指，委員會關注現時監督和改革的可持續性，憂慮CNOPE及相關督導員的合約年底屆滿後，童樂居如何持續地改善服務。

而田北辰亦認為，現時「風頭火勢」下保護兒童會當然會推動改革，但問題在於可以持續多久，未來每年有沒有檢討，以及可否跟進改革成效。他認為，CNOPE的諮詢改革已經過了半年，提到最大問題是人手不足，職員普遍年資淺，亦沒有提供培訓，導致職員對小朋友不夠關心和耐性，最終發生悲劇。田北辰提及，上述問題都已有各項改革建議，認為要進行定期檢查，並找來獨立機構定期檢討，令到改革得以延續。

監督的持續性方面， 田北辰指很難有人手看完24小時CCTV影片，亦可能會出現知情不報，認為需要利用人工智能（AI）協助監察。其實外地已經採用了類似的監控科技，對於童樂居稱已經有計劃利用AI監察，田北辰表示下次委員會將跟進追問。

田北辰認為，童樂居的改革需要長久監察，亦需要由獨立機構定期評估成效。（資料圖片）

林素蔚：行業人手短缺 院舍更是捉襟見肘

員工質素和人手是童樂居改革的一大重點。林素蔚說，童樂居日間會有較為年輕的員工，與小朋友唱歌、玩遊戲，晚上則有婦女上夜班照顧小孩。員工對議員表達，希望在約滿酬金、輪更津貼、晉升階梯等方面吸引人手留任。本身是註冊社工的林素蔚坦言，員工的待遇和歸屬感，是他們會否留任的重要因素，又表示社福業界人手不足，如薪酬相若，不少人會選擇投身於社區工作，而較少人會選擇較具挑戰性的院舍服務，令本來就不足的院舍人手更為緊張。

關於人手方面，童樂居改革之中增加了人手比例，前線同工比例增加至一比五，社工增加至4人，註冊醫士兩人、登記護士1人，另外亦會購買臨床心理學家的服務，每星期亦有醫管局醫生探訪，另外又和理大合作，未來會有家庭治療碩士生實習，希望除了小朋友的照顧外，亦能做更多協助家長的工作。林素蔚特別提到，童樂居亦增設了守護兒童專員，督導院舍員工做好保護兒童的工作。

現時童樂居幼兒照顧者大部份都有就讀幼兒相關的課程，林素蔚認為，要求全體員工都擁有相關資歷，可以成為未來員工培訓和招聘的目標，但認為不必一刀切，亦可以提供彈性接納未有相關學歷人士入行。

林素蔚認為招聘前線員工時應評估情緒健康，認為照顧幼兒的人員特別需要耐性。（資料圖片/伍靖華攝）

林素蔚指員工耐性十分重要 鄧家彪認同加強價值觀培養

多名議員在巡視童樂居後，均提出制度、人手上的建議，而員工品格亦值得關注。林素蔚亦留意事員工的心理質素，期望前線員工能更有愛心、同理心，亦認為擁有照顧小朋友的專業知識十分重要。她說，現時應徵幼兒工作會有性罪行審查，希望機構或署方制定標準，員工入職前可評核情緒健康狀況。林素蔚提到，童樂居不少兒童只要一兩歲，員工耐性顯得更為重要。

鄧家彪亦認同需加強照顧者的品格培養：「當然希望個個都係神仙、天使，但唔係㗎嘛，唯有喺職前訓練，加強價值觀嘅培養、（育兒）技巧訓練，增加佢哋嘅倫理觀同專業性。」

近日保良局被爆出女職員涉虐兒案，鄧家彪認為這意味抽查成效彰顯：「喺好短時間內就發現，加上暫時只係單一事件，證明巡查有效。」而林素蔚則希望，童樂居事件後的監管、制度改革，可讓保良局、勞福局及其他相關機構借鑑。