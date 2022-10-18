逆隔離遇挑戰　李家超稱正在克服：閉環跟內地標準　仍須商討調整

港府自上月公布正與內地商討「逆向距離」安排後，至今沒再提及明確進展。特首李家超今早（18日）出席行會前記者會期間被問到進度，他指雙方開過幾次會，在檢測標準、閉環管理安排上都有不少討論，原則上也有一些共識，但坦承工作遇到挑戰，尤其是閉環管理方面，由於須符合內地標準，所以仍有地方需要調整。



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閉環管理須滿足內地要求 屬特別關注範疇

李家超表示，與內地方面有不少討論，包括在標準和具體安排上，目前有一些工作要繼續進行，例如閉環管理方面：「我們正在克服一些挑戰。我們已在（檢測）CT值標準上有共識、安排上也有共識，因為如果港人要事先在港隔離，就要符合內地的『7+3』要求，這些都是我們工作的方向，找出一些我們需要調整的地方。」他舉例指，閉環管理安排是要特別關注的範疇，到底如何才可滿足內地的「7+3」要求。

他強調，明白港人前赴內地的需要，但都要確保不為內地疫情防控帶來額外風險，所以要跟從內地標準，由於逆隔離是新安排，之前沒有測試過，所以有很多細節需要商討，香港與內地的高級官員，即政務司司長陳國基與內地相關城市的正副市長，都全力推進這個工作，雙方政府都十分重視。

被問到社交距離措施放寬的進展，李家超指一方面需要控制疫情，減低重症死亡、確保醫療系統運作、讓社會活動復常，同時連通內地外地，工作必須按步就班。