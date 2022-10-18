0+0︱李家超稱傳播率回升至1.3　0+3實施時料趨降：必須穩打穩紮

入境檢疫放寬至「0+3」後，外界關注進一步鬆綁至「0+0」的時間表，以及中共二十大後香港與內地通關的可能性。特首李家超今早（18日）行會前見記者，強調政府已經按照疫情發展、考慮可行性後不斷有新措施推出，例如上周宣布放寬多項本地社交距離措施，強調恢復經濟活動、讓市民多一些活動空間的方向不變。

不過李家超強調，在朝著這個方向推進時要考慮疫情發展，他列舉出多項數字，包括放寬「0+3」後，輸入個案佔整體確診比例由2.7%升至5%。而最新重症個案，較上周上升28%，死亡個案則上升2成。而放寬「0+3」前的病毒傳播率已跌到1以下，當時預期傳播情況會持續趨向減少，但現時傳播率卻回升至1.3，他認為要留意變種病毒情況。



李家超重申「0+3」帶來正面效果，令市民更開心、經濟活動逐步恢復，國際性活動正陸續舉辦及籌備，理解市民希望再放寬措施。雖然疫情數字回升，但政府方向清晰，希望有序並按照情況，與世界接軌開放。

逆隔離安排傾過幾次 正在排除挑戰

【10:12】被問到逆隔離討論進展，李家超表示與內地方面有不少討論，包括在標準和具體安排上，目前有一些工作要繼續進行，例如閉環管理方面，也有一些挑戰存在。他指，與內地檢測CT值的標準、閉環安排已全面討論過，現時要努力尋求地點作閉環管理，滿足內地的「7+3」要求。

他強調，明白港人到內地的需要，但亦要確保不為內地疫情防控帶來額外風險，所以要跟從內地的標準，內地與香港兩地的高級官員，即政務司司長與內地相關城市的正副市長，都全力推進這個工作，雙方政府都十分重視。

被問到社交距離措施放寬的進展，李家超指一方面需要控制疫情，減重症死亡、確保醫療系統運作，同時連通內地外地，工作必須按步就班。

李家超行會前見記者。（歐家樂攝）

0+0時間表？李：0+3後輸入個案佔比升85%

【10:09】政府決定廢除免針紙前有否諮詢法律意見，以及會否動用緊急法廢除免針紙，李家超說，案件已進行司法程序，他不會評論，強調政府想盡一切辦法管控疫情，任何措施也是希望盡量減少感染數字，冀市民遵守規則，會嚴肅跟進違規情況。

23條立法須考慮複雜形勢社會快速變化

【10:00】有海外港人在中共二十大當日，到英國曼徹斯特中國領事館外示威，李家超表示，相信當地政府會按照《維也納領事關係公約》和當地法律處理，他不作評論。被問到《施政報告》的重點，李家超讓大家耐心等待多一天。至於基本法第23條立法，李家超指，《基本法》清晰訂明要為23條立法是憲制責任，但相關工作必須考慮複雜形勢下社會快速的發展和變化，他希望最終的23條能夠有效涵蓋所有狀況，日後毋需進一步再修訂。

施政報告以綠色為封面 附有「政策措施篇章」

【09:50】李家超提到，中共二十大目前正在北京召開，中共總書記習近平發表的報告中有很多亮點，令其感到鼓舞的是今次有很多篇幅提及一國兩制，有關香港的論述十分多，可見中央對一國兩制事業、港澳工作高度重視，內容提到會支持香港發展經濟改善民生、社會穩定、支持港澳發展經濟，以及破解經濟社會發展過程中的深層次問題，中央十分支持發揮港澳優勢特點。此外，過去5年香港經歷回歸以來最嚴峻考驗，國家始終是香港的最強後盾。

他形容，報告有關港澳的部份內容非常豐富，是香港的未來行動指南，有精闢論述，是香港的定海神針，如同「七一」講話是香港施政的大方向和藍圖，他會在施政報告內提出發展經濟、改善民生的政策措施，包括土地房屋和增強競爭力。他又展示施政報告的封面，指綠色是代表希望、生命力、和諧穩定，此外亦會有另外一本提及「政策措施篇章」。