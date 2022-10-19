施政報告｜維護國安一國兩制最高原則　李家超：東方之珠會更光亮

特首李家超今日（19日）發表任內首份《施政報告》，全文共150章，重頭戲包括土地房屋政策、醫療發展、青年工作及吸引國際人才等。在宣讀《施政報告》前，李家超表示，自己深感任重而道遠，過去一直反覆思考市民關注之處、以及對香港有何遠景、期望，承諾會令東方之珠更光更亮。



李家超表示，感謝市民過去三個月為政府提供意見，亦感謝團隊的協助。他指目前正處於百年未見的大變局：「疫情肆虐，環球經濟前景迅速轉差，通脹高企，再加上『加息潮』和貨幣緊縮政策、貿易爭端和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力，影響香港經濟復蘇的速度。」

不過，他強調香港自身優勢強，在「一國兩制」下機遇處處：「香港的企業經營環境全球第一，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心，創新科技（創科）等新興產業蓬勃發展。香港擁有先進的基建硬件和軟件、健全的法律制度，世界級頂尖人才匯聚，地理上位處亞洲心臟，是跨國企業於亞洲設立業務的首選地。香港亦是開放、多元的大都會，糅合新舊潮流，擁有中西文化薈萃的吸引力。」

堅守一國兩制 讓東方之珠更光更亮

李家超提到在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略，更為香港帶來無限機遇。

他指，國家主席習近平今年七一親臨香港，出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，發表重要講話，提出「四個必須」和「四點希望」，談及「青年興，則香港興」，堅定了社會各界對香港未來發展的信心。他表示會以此為施政藍圖，帶領政府團隊團結各界，凝聚力量，積極發揮包容共濟、求同存異的優良傳統，為市民謀幸福，為香港謀發展，讓東方之珠更光更亮。