施政報告︱李家超稱港擁不少「世一」　須說出事實：係圓夢好地方

特首李家超今日（18日）發表任內首份《施政報告》。他在報告後段強調要說好香港故事，自己及官員會親自率團外訪，包括11月的「亞太經濟合作組織」（APEC）領導人非正式會議，以及明年由貿發局在泰國舉辦的「邁向全球首選香港」活動。



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批外部勢力不時刻意抹黑造謠、歪曲香港狀況

李家超指出，香港作為外向型經濟，必須向外發展，要向世界「說好香港故事」，說出真實的香港好故事，讓世界看到香港的光芒：「國際政治環境錯綜複雜，外部勢力不時刻意對國家抹黑造謠，歪曲香港的狀況。我們要向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇，說出香港是讓人實現夢想的一個好地方，說出香港的事實。」

他指，事實是香港是自由、開放、與內地和世界接軌的國際大都會。香港極具競爭力，是國際金融、航運及貿易中心，有不少「世界第一」的成就：香港是全球第一自由經濟體、全球企業營商環境排名第一、全球第一國際航空貨運量城市、全球最大離岸人民幣業務中心等，亦是亞洲唯一擁有五間全球百強大學的城市，證明香港有很多值得引以為傲的獨特優勢。

李家超又說：「香港更擁有在『一國兩制』下，『背靠祖國、聯通世界』的得天獨厚優勢。香港的稅率低、稅制簡單、法治基礎穩固、基建發達，與內地、東盟等龐大市場相連相通。作為世界領先的金融中心，香港有交投活躍的股票市場，是亞洲首屈一指的基金管理樞紐，資金自由進出，流動性龐大。香港擁有獨立行使審判權的司法制度，亦是全國唯一實行普通法的司法管轄區。」此外他提到香港的社會充滿活力，教育水平高，科研實力屢獲國際肯定；公務員以廉潔、高效聞名。

特首李家超。（資料圖片）

當前，香港市民最盼望住得更好、長者有更好照顧、青少年學有所成、社會有更多發展機會。本屆政府以習主席7月1日的重要講話作為施政藍圖，希望更好地為市民謀幸福，為香港謀發展，讓大家可分享成果。未來五年，我期望與大家共同建設一個安居樂業、更有希望、更團結的香港，共同開啟香港「由治及興」的嶄新篇章！ 特首李家超

「香港有說不完的真實好故事」

李家超指，香港有說不完的真實好故事，政府會凝聚社會力量，共同將香港故事說好。財政司司長將領導專責小組，聯同商界翹楚、貿發局和旅發局等「香港隊」成員，到訪傳統和新興市場，主動透過多邊聯繫，重塑香港的形象和品牌。小組仔會推出全新的訪客計劃，廣邀約1,000名來自內地和海外不同界別、具影響力的政商、媒體領袖等，贊助他們訪港並安排專屬行程，讓他們親身了解香港的最新情況後，把真實的香港好故事帶回家。此外，小組會進一步擴展多媒體宣傳渠道和網絡，更多面向、更立體地向世界展示香港在各方面的實力。

此外，各政府部門和相關機構會透過多元活動推廣香港優勢，例如香港金融發展局和投資推廣署會展開一系列環球推廣活動，宣揚香港作為連通內地和世界橋樑的前景和機遇；香港電台會強化跨媒體多語廣播，讓居港外籍人士以至內地及海外人士更好掌握香港的最新發展和吸引力；駐內地辦事處會鼓勵和支持不同專業和界別代表訪問內地。本港專業團體更可在「專業服務協進支援計劃」下，獲資助前往內地或海外推廣香港專業服務，尤其是讓年青一代的專業人員走向世界，展現香港的活力和新氣象。

李家超在結語指出：「未來五年，是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。在世界百年變局下，香港有機遇、有挑戰，但機遇大於挑戰。我對香港前景充滿信心，關鍵是把握大勢，做好自身，提升競爭力。我在競選政綱中提出我的施政理念，這份《施政報告》進一步交代清晰的目標和具體措施。通過管治團隊及各級公務員的齊心努力和社會的支持，我們一定能夠實現目標，落實這份屬於市民的《施政報告》。」