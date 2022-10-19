施政報告｜政策傳聞大檢閱 涉土地房屋、交通基建消息多
行政長官李家超今日（19日）將宣讀任內首份《施政報告》，綜合各界流傳政策措施，涉及包括土地房屋、基建、搶企業搶人才、基層醫療等多個範疇。
《香港01》整合各項有關《施政報告》的傳聞，供讀者參考。
土地房屋
1.大增過渡性房屋供應，由政府主導興建，完成後交非牟利機構（NGO）營運。此外，亦有傳部份方艙醫院地點改建成過渡性房屋。
2.重新推出私人參建居屋，可由發展商提供土地，並引入「漸進式供款」，對象包括超出現時居屋入息限額的申請人。
3.設立工作小組，專責統籌北部都會區項目。
交通基建
4.興建多條鐵路或鐵路延線，包括從元朗經葵涌石籬到九龍塘的北環線延線，將軍澳延線，以及洪水橋至前海的港深西部跨境鐵路。
5.公路方面則有沙田T4主幹道，北部高速公路，以及將軍澳至藍田的將藍隧道。
搶企業搶人才
6.將設立小組或辦公室，協調創科局、商經局、勞福局等多個部門，研究在創科、海外人才子女來港就學等方面，提供誘因吸引人才來港。
7.指定專才轄免15%買家印花稅（BSD），設一定限制如在港住滿一定年期才退稅。
8.13個行業不須證明已盡力聘請本地員工，就能招聘海外人員來港工作，包括資產管理、金融科技，以及環境、社會和治理金融（ESG金融）行業。
文化藝術
9.制訂「十年文化藝術設施發展藍圖」，興建4間文藝活動設施和博物館。
地區治理
10.在18區設關愛隊，助疫情、天災等情況下支援政府的地區工作。將以招標方式組隊，由民政專員統籌，但不涉日常管理。
11.針對3個衞生黑點訂續效指標，應對近岸海邊臭味問題，包括荃灣、深水埗和土瓜灣。
醫療勞福
12.勞工及福利局副局長何啟明透露，將有措施應對安老院舍人手不足的問題。
13. 最低工資的檢討周期經常備受批評，有傳將由「兩年一檢」改為「一年一檢」，何啟明早前出席活動曾漏口風《施政報告》將公布詳情。
14.設立基層醫療管理局，整合社區公私營基層醫療服務。