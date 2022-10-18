施政報告｜李家超預告著墨經濟增強競爭力　附有一本政策措施篇章

特首李家超明天（19日）公布任內首份《施政報告》，他今早出席行政會議前預告，將提出發展經濟、改善民生的措施，包括針對土地房屋問題及增強香港競爭力等。他向傳媒展示《施政報告》，指綠色封面代表著希望、生命力、和諧穩定，又稱《施政報告》會另附一本「政策措施篇章」，讓外界跟進不同領域的項目。



二十大報告是推動香港發展定海神針

李家超提到，中共總書記習近平在二十大發表的報告有很多亮點，令其感到鼓舞的是今次有很多篇幅提及「一國兩制」，有關香港的論述十分多，可見中央對「一國兩制」及港澳工作高度重視，內容提到會支持香港發展經濟、改善民生、社會穩定、以及破解經濟社會發展過程中的深層次問題，中央十分支持發揮港澳優勢特點。

他形容，報告有關港澳的部份內容非常豐富，是香港的未來施政指南，對「一國兩制」實踐作出精闢論述，是推動香港發展的定海神針，如同習「七一」講話是香港施政的大方向和藍圖。

23條立法須考慮複雜形勢快速變化

至於政府從本年度立法議程中抽起《基本法》23條立法，李家超指，《基本法》清晰訂明要為23條立法是憲制責任，但相關工作必須考慮複雜形勢下社會快速的發展和變化，他希望最終的23條能夠有效涵蓋所有狀況，日後毋需進一步再修訂。