施政報告110項KPI曝光！涵蓋鼠患黑點、睇症時間　做唔到有後果？

特首李家超競選期間曾承諾，上任百日內各部門會提交「關鍵績效指標」（KPI），他今日（18日）發表任內首份《施政報告》，附錄臚列出110項指標，涵蓋不同不同政策範疇及項目，包括鼠患主要黑點數目於2023年底前至少減半，「公屋綜合輪候時間」在2026-27年度、即其任期最後一年降至約4.5年，以及公務員賞罰計劃要在2023年第二季推出，等等。本文綜合各政策範疇重點指標。

預設的KPI是否「使命必達」，如未能達至會否有後果？政府消息人士表示，屆時會了解箇中困難，了解是制度出問題、抑或上級主管官員有缺失，「好難一刀切話有咩後果」，最起碼明確了政策的指標。



打擊衞生黑點方面：

- 鼠患主要黑點數目於2023年底前至少減半；

- 房委會與轄下公共屋邨不同持份者每年進行約500次聯合清潔行動。

在房屋土地方面：

- 在2022年內向立法會提交條例草案，主要修訂五條與發展相關的法例，使非大規模項目產生「熟地」的所需時間由現時的最少6年減至約4年；而大規模項目則可由約13年減至約7年；

- 假設未來新增的公屋，一般申請者及每年可供編配給輪候人士的回收單位維持在現有水平，將「公屋綜合輪候時間」在2026-27年度降至約4.5年。

特首李家超。（資料圖片）

明年內推新措施 管理表現欠佳公務員

李家超在報告演辭內提到，明年將推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃。指標中提到，目標是在明年第二季推出，政府會制訂措施以加強管理表現欠佳人員的效率及效能，並在2023年內就建議措施徵詢公務員敘用委員會的意見，然後落實推行。

七成半專科門診病人 2小時內完成登記取藥

指標中，特別提到要改善公立醫院專科門診服務：

- 於2023-24年度將醫管局內科專科門診穩定新症之「第90個百分值」輪候時間縮短20%

- 改善病人於醫管局專科門診看病流程，目標於2023年3月31日前能有75%病人

(a) 於60分鐘內完成由登記至醫生診症流程

(b) 於120分鐘內完成由登記至取藥流程

建造業意外率減一成 智方便用量明年翻倍

在職業安全方面，指標要求有二：

- 將五年平均每千名建造業工人的工業意外率由2021年的29.8減低至少10%，降至2026年的26.8；

- 於2023年或之前，協助至少50%參與「工傷僱員復康先導計劃」的建造業工傷僱員在開始接受治療後5個月內康復。

政府銳意推廣「智方便」應用程式，並定下兩大目標：

- 「智方便」的年度用量（總交易次數）由2021年的500萬次倍增至2023年的1,000萬次，並於2025年增至1,750萬次；

- 在2025年或之前推動所有政府部門採用「智方便」，提供方便和一站式的電子服務。