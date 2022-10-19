施政報告︱特首政策組年內成立　施政暫訂110指標：須制訂更多

特首李家超發表《施政報告》，在強化管治方面，他表示會就各範疇的項目設立110項指標，包括關鍵績效指標（KPI），並會今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。「特首政策組」會從大局觀和國際觀出發，掌握本地社情民情，更要深入研究和分析內地政策和發展及國際形勢，向特首匯報，同時建立恆常內部研討機制，協助政府制訂前瞻政策。



成立「紅隊」制度 透過批判優化政策

李家超表示，自己的管治班子會成立「紅隊」（red team）制度：「紅隊扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞漏洞，優化政策。」他說政府的治理能力取決於領導和團隊的集體能力，兩者緊密結合，才能發揮協同效應，達致「一加一大於二」，創造最大價值，讓市民得到最大成果。

他說一個人的能力無論多大，總是有限，因此自己重視團隊精神，成員各司其職，各部門及人員優勢互補，上層積極指導，並在問題醞釀初期主動介入。上任逾三個月，他欣慰團隊團結一致，與他抱有共同理念，司長、副司長主動統籌跨局、跨部門工作，各局長亦積極出謀獻策，團隊同心勤政為民。

上任後重視團隊：一人能力無論多大 總是有限

李家超指，政府固然要積極推進政策措施，但更重要的是讓市民有「獲得感」，切實感受到施政成果為他們帶來裨益。政府做事既要符合程序，更要「以結果為目標」：「我已就指定項目訂立了約110個不同指標（包括績效指標（KPIs）），收錄於附件，以便監督進度和成效，適時改進，我並要求各政策局和部門進一步制訂更多指標，在立法會匯報。」