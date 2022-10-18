施政報告｜創科界促加快批核人才　發臨時工作證、設小組審核資格

生物科技被政府列為發展創科四大關鍵領域之一，香港再生醫學有限公司主席施明耀表示，政府須打通創科界的「任督二脈」，包括人才、住屋及市場問題，建議政府可發放為期約3個月的臨時工作證，並設立專門的小組審批外地來港的創科人才。他亦期望政府帶頭認證及採用本港技術，推動企業接受；並公布未來10至15年的時間表，以展示發展創科的決心。



科研成果轉化成商機成為樽頸位

政府將於明日發表《施政報告》，創科為關注焦點之一。香港再生醫學有限公司主席施明耀接受訪問時表示，本港生物科技經過多年發展，已有多款藥物研發成功，蓄勢待發推出市場。他認為生物科技相關的研發及專利率雖高，惟如何將科研成果轉化成商機，成為目前的樽頸位。

施認為政府須打通三大「任督二脈」，包括人才、住屋及市場，創科界才可蓬勃發展。他指研發階段的人手少而精，惟產業化涉及製造、檢測、註冊、推廣等範疇，但本地人才不足，創科公司須吸納外地人才發展，如何加快審批流程，則成為政府須考慮的問題。

香港再生醫學有限公司主席施明耀。（資料圖片／盧翊銘攝）

設立小組由業界審批人才抵港

施明耀續指，過往入境處審批的外地人才，以金融、會計等行業為主，證書可作為標準，證明其專業資格。不過創科講求經驗，若申請人在非英語系的藥廠，具多年豐富經驗，相信審批時間更漫長。

惟在審批成功前，創科公司不能發放薪金，該人才亦未能赴港工作，均為雙方帶來損失。因此他建議政府可發放為期約3個月的臨時工作證，並設立小組由業內人士先審批資格，再交由政府部門把關，將混水摸魚的機會減至最低，亦可加快審批流程。

不過成功吸納外地人才來港，並不代表問題已解決。若該人才舉家搬至香港，則涉及其家人的住屋、工作、教育等方面，甚至未來探親亦需考慮。他期待政府向創科企業提供資助，以協助外地人才承擔租金壓力。「你要人哋離鄉別井，都要諗晒成個套路。」

籲政府帶頭採用本地創科技術

最後便為市場問題，施明耀指出以色列、新加坡等地政府，均會帶頭認證及採用該國創科技術，以推動企業接受。他期望政府公布未來10至15年的時間表，「期待嘅唔係細節，而係政府對發展創科的決心有幾強。因為我哋賭身家，如果你唔嗲唔吊就驚。」

問到新加坡會否成為香港發展創科的絆腳石，他認為全世界的人才充足，創科生態並非零和遊戲，「唔需要食晒成個餅。」他又指，若政府打通上述「任督二脈」，人才自然願意來港發展。