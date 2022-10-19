施政報告｜將成立「融入國家大局督導組」　李家超領導三司任副手

特首李家超今日（19日）公布《施政報告》，為回應「十四五」規劃、大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家戰略，以及為香港注入發展動能，李家超宣布將成立「融入國家發展大局督導組」，由行政長官擔任組長，三位司長任副組長，推進及督導跨局工作，加強與內地機構溝通，並定期舉行國家政策解讀活動。

政府會善用已提升的粵港、港深合作機制，以專班為平台，深化與其他大灣區城市對接，亦會加快推進深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴和深港河套等重大粵港澳合作發展平台的開發建設。



李家超表示，「融入國家發展大局督導組」的工作有四大領域，包括就香港對接國家「十四五」規劃和大灣區建設制訂策略方案，積極推進發展協作；制訂進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流的工作計劃和優次；強化與內地省市的區域性合作機制，督導合作項目的落實進度和成效；以及積極推展香港與「一帶一路」國家經貿、專業服務及人文合作的高質量發展，並制訂措施。

他強調，香港會繼續鞏固國際金融中心地位，以及推進創新科技和文化藝術兩個新興產業發展，同時繼續發揮國際貿易中心的角色，並充分善用航運和航空發展，提升香港在區域供應鏈的功能。另外，繼續強化法律服務方面的優勢，同時有序推進香港成為區域知識產權貿易中心。他期望，「一帶一路」倡議為香港服務業創造寬廣機會，通過民心相通，建立更遼闊網絡。