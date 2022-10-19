施政報告︱青年政策藍圖年內發表　吸納青年入諮詢架構機會翻兩倍

特首李家超發表任內首份《施政報告》，提及《青年發展藍圖》進度。他指，民政及青年事務局會在今年內公布首個版本的「青年發展藍圖」，勾劃政府對青年發展工作的理念、目標和行動。



藍圖會定期檢視及改良

李家超指，藍圖將提出一系列措施，協助青年人解決在學業、就業、創業、置業上面對的困難，主要目標包括：培育青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代；關愛青年人，重視全人發展，提供有利環境，讓他們對未來抱有盼望，自強不息，在社會盡展所長，貢獻香港、國家以至世界。

他表示，這是政府首份針對青年發展工作的重要文件，未來會落實藍圖提出的措施，定期檢視和改良，確保切合社會環境和青年需要：「民青局正聯同『青年發展委員會』廣泛聆聽青年人和持份者意見，至今已舉辦及參與了超過80場活動，並正陸續到訪全港十八區，了解青年人的意見，將他們的心聲納入藍圖之中。」

鼓勵青年參與地區建設

此外，政府將推出「青年參與倡議計劃」，吸納更多青年人參與公共事務，加強與政府互動互信。措施包括進一步擴大「青年委員自薦計劃」，目標本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個翻兩倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用。

另外，政府亦會鼓勵青年參與地區建設，將選定兩個與地區事務相關的委員會並開放部分名額，讓青年人自薦為委員，鼓勵他們就地區工程、青年發展和公民教育等議題發表意見。

李家超指，未來會深化政府部門及職系參與青年工作：「我會鼓勵政府不同部門和專業職系組織青年小組，定期舉辦活動，加深青年對它們的了解，引導青年尋找職業路向並體驗團隊文化。多個部門和機構已積極籌備組織青年小組，例如民航處、香港天文台、漁農自然護理署、海事處、金管局等。此外，保安局會加強紀律部隊青少年制服團隊的生涯規劃和實習機會，並在今年內成立『保安局青少年制服團隊領袖論壇』，為跨紀律部隊的青少年發展工作提供意見和籌辦相關活動。」