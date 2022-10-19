施政報告｜強化公務員賞罰列新要求　李家超：表現欠佳應及時解僱

行政長官李家超今日（19日）宣讀任內第一份《施政報告》，提到要強化公務員管理，包括更新《公務員守則》，規定公務員須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，履行「愛國者治港」原則。公務員紀律機制會優化，按公平、公正原則及早懲處違紀人員，李家超稱，對於表現欠佳的公務員，經督導和輔助後仍未有改善，應及時終止聘用。



增設「全政府動員」 定期演練應對大事故

李家超表示，政府將更新《公務員守則》，闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則，規定他們須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，履行「愛國者治港」原則。明年起將推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員。若發現表現欠佳人員，經督導和輔助後仍未有改善，應及時終止聘用。

政府也會優化現行公務員動員機制，增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，隨時候命以應對需要大量人手的重大事故，並定期演練，強化應變能力。同時強化公務員培訓，建立「以結果為目標」的團隊文化，加深公務員對「一國兩制」和當代中國的了解，拓闊他們的國際視野。