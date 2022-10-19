施政報告︱李家超：簡約公屋最高十多層　希望可住5年

特首李家超在《施政報告》中，提到會推出全新「簡約公屋」，未來五年興建約3萬個單位，並列入現行的正規公營房屋策略中，由政府統籌。李家超在今日（19日）下午的記者會中進一步解釋細節，指會利用組裝合成的建築技術，務求盡快建成，預計每幢最高有十多層。



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物色私人發展商尋找合適土地

李家超指出，政府的目標是輪候公屋時間在6年封頂，減至4.5年，政府會用一些未發展的土地，亦會物色私人發展商尋求合適的土地，希望租戶可以在5年內上樓，政府會主導整個工作，包括興建、出錢等，並且會建得高一點，「最高相信有十幾層」。

此外，他表示各部門已經識別到起碼1.2萬個公屋單位，讓部份劏房戶提前3至18個月上樓，做法是在某些地盤分期建好就入住。李家超又指，未來出售的資助房屋最低面積會「封底」至26平方米，以提升市民居住質素，又透露政府已經找到3幅地進行有關計劃。

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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被問到簡約公屋會否常態化，李家超指《施政報告》列明現有的房屋供應計劃，10年後可滿足社會需求，但問題是供應時間不平均，因此推出簡約公屋以填補空缺，希望為等上樓的市民盡量提供更多房屋。

李家超說，簡約公屋可增加3萬伙供應，令整體建屋量增加五成。長遠來說，李家超強調要找到超過需求的土地，令10年後大家已經有足夠房屋上樓。

李家超形容簡約公屋是破格思維，感謝團隊及公務員同事，希望可以成功，滿足市民的要求。

▼部份現有過渡性房屋▼

