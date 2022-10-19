施政報告｜簡約公屋租金「九折」　2024年建成千伙　配冷氣熱水爐

現時公屋輪候時間長達六年。新一份《施政報告》提出，推出全新的「簡約公屋」，未來五年興建3萬伙單位，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，以獲得提早上樓的機會，當中會以家庭優先。

據了解，「簡易公屋」的租金初步考慮為傳統公屋的90%，當中設有獨立廁廚等，營運年期一般預計為5年。消息指，政府正檢視6塊地皮，料首批「簡約公屋」將在2023年興建，料2024/25年落成，屆時約提供1,000伙，但選址暫未能透露。



▼部份現有過渡性房屋▼



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新一份《施政報告》提出「簡約公屋」，政府會利用短期內未有發展計劃的官地和私地，以標準簡約設計及組裝合成法，快速建成「簡約公屋」。

在申請資格方面，據悉申請人必須輪候傳統公屋不少3年，入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後有機會遷入傳統公屋。

▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼



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設獨立廁廚租期約5年 家庭申請人優先亦有一兩人單位

據了解，「簡約公屋」會以傳統公屋作基礎，並由建築署興建，日後希望尋找營辦者管理，其中社福機構（NGO）是方向之一。

「簡約公屋」面積約10至31平方米的單位，當中設有獨立洗手間、淋浴間及煮食空間，並會配備冷氣、熱水爐。雖然會以家庭優先，但仍會有1至2人單位提供。而「簡約公屋」與傳統公屋規模不同，未必會設有公共設施、園境等，高度亦可能有別傳統公屋。

消息指，視乎不同地皮的性質，政府預計項目一般可營運5年。當入住後，申請人可以因成功輪候傳統公屋而遷出。相反，若租期完成後仍未成功「上樓」，政府會盡量安排入住不同項目。

不少基層家庭居於環境欠佳的劏房，期望可盡快上樓。(資料圖片)

租金為傳統公屋9成 不同項目只須申請一次

據了解，「簡約公屋」租金較傳統公屋低，初步考慮訂為同區新落成傳統公屋租金的約90%。若以元朗區300呎的新公屋為例，現時單位租金約1,760元，即「簡約公屋」則為1,580元。

為方便申請人，日後政府會邀請合符資格人士申請，而他們亦毋須就逐個項目報名。消息人士舉例指，若同時有3至4個項目推出，申請人只須申請一次。

新一份《施政報告》提出，推出全新的「簡約公屋」，未來五年興建3萬伙單位，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，以獲得提早上樓的機會，當中會以家庭優先。（資料圖片）

正檢視6塊地皮 未來集中處理「簡易公屋」

據悉，政府正就計劃檢視6塊地皮，當中有官地亦有私人土地，雖然有位處市區的地皮，但選址集中於新界。消息人士表示，考慮到未來公屋供應仍有缺口，故推出「簡約公屋」新計劃。

他又強調，「簡約公屋」與現行的過渡性房屋不同，「簡約公屋」由政府主導及興建，單位設計會參考傳統公屋，並會較一般的過渡性房屋提供更多大單位，租金亦以傳統新公屋的90%計算。據了解，政府未來幾年將會集中處理「簡易公屋」。不過，今年年內仍會處理NGO的過渡性房屋項目申請，相關申請要預計在9個月內開展。

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連計簡約公屋 推「公屋綜合輪候時間」指數

此外， 《施政報告》建議推出「公屋綜合輪候時間」指數，以反映申請者綜合輪候傳統公屋及「簡約公屋」的時間。有關數字將計算公屋一般申請者由公屋申請登記，至首次獲編配傳統公屋或「簡約公屋」的平均輪候時間。

消息人士強調，「公屋綜合輪候時間」將可更全面反映情況，讓政府得悉改善市民居住環境的成效，目標希望四年內（即206/27年度），將「公屋綜合輪候時間」降至四年半。消息指，雖然新推出「公屋綜合輪候時間」，但不等於放棄現有的公屋輸候時間，有關數據仍會定期公佈，希望將現時6年的輪候公屋時間即時「封頂」。

▼10月12日 綠置居2022晚上7時截止申請▼



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資助出售房屋面積設下限

李家超在《施政報告》中亦提到，所有於2026/27年度起落成的資助出售房屋，一般實用面積不少於26平方米，除1至2人單位外的新落成公屋，室內樓面面積亦不少於同等水平。

據了解，政府為單位面積設下限，並不是基於近期綠置居的滯銷情況，而是希望住戶可以「住大啲」。消息又指，政府已估算未來十年公營房屋需求為301,000個單位，在未有計及「簡約公屋」下，已有足夠土地興建360,000伙，並已考慮資助房屋的最細面積限設。由於首5年落成單位只佔1/3，故相信「簡約公屋」可填補缺口。

將研究「幸福設計」

消息又指，政府將會展開顧問研究，為增加住戶的幸福感，日後將為「幸福設計」定下指引，並會應用在新建公屋，預料2023年初會開展研究，年內會有初步結論，料2024年會有結果。

據了解，除了應用在新建公屋外，「幸福設計」亦可應用在現有屋邨，政府建議房委會挑選5條公屋屋邨作先導計劃，當中會作主題性的改善工程，日後上述的5條公屋屋邨會套用不同主題，包括有「綠色生活」、「活力健康」、「社區聯繫」、「樂齡安居」及「跨代同行」。