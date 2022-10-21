免針紙︱覆核案今裁決　消息：政府有「兩手準備」應對敗訴結果

「長洲覆核王」郭卓堅本月初申請司法覆核，挑戰政府不承認被捕的7名西醫所發出、超過2萬張問題免針紙的決定，法院今日（21日）將頒下書面判詞。法庭早前頒令暫緩執行兩萬多張懷疑涉及濫發的「免針紙」失效的決定，直至司法覆核有結果。



案件的核心爭拗點，在於《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）有沒有賦權醫衞局局長廢除免針紙。郭卓堅回應傳媒時，認為案件有「七成」把握勝訴，當然這未必可以作準。不過一旦政府敗訴，對防疫政策的衝擊十分大，政府可能有「兩手準備」的需要。根據行政會議成員、資深大律師湯家驊的分析，只會有兩個可能性。



郭卓堅就2萬張問題免針紙提司法覆核。（資料圖片/朱棨新攝）

湯家驊指有兩條路走：上訴或修例

政府一方的答辯理據是，條例已賦予局長廣泛的權力，並靈活處理，應對公共衞生的緊急情況，並作出指示，而相關決定是行政決定，處理涉案免針紙帶來的公共衞生風險。問題是政府一旦敗訴，政府會失去依據現行法例廢除免針紙的權力。

行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，原則上政府一旦敗訴，選擇只有「上訴」或「不上訴」，如果不上訴而又想繼續執行廢除免針紙的規例，就要再修改法例，「因為這（第599L章）是行會的規例，不須經立法會，所以要改其實未必需要很長時間，政府要做的話，很快做到。」如果政府決定上訴，可以申請暫緩法官判決，繼續容許政府廢除相關免針紙的效力，不過由於法庭早前已頒令暫緩執行廢除令，「要法庭去暫緩一個暫緩了的決定，法律上是比較困難的」。

至於這是否暗示修改法例的效用大一些，湯家驊指不能評論，亦不能向司法機構的裁決施壓。

消息：上訴浪費時間 政府內部傾向如敗訴即修例

消息人士指，今次事件情況較為緊急，如上訴會浪費時間，因此政府內部傾向立即修改「599L章」。由於「599L章」可由特首會同行政會議修改，政府可以盡快召開特別會議處理。