免針紙｜有政府部門逾三分一人已補打針　公務員總工會未收求助

香港公務員總工會今（18日）表示，特首李家超明天（19日）將發表任內首份施政報告，期望可與政府共同回應民心所盼，另冀各界持平看待公務員議題，包括早前偏見甚多的公務員加薪風波，冀政府加強帶頭解説，及就公務員辛酸及使命多作公關宣傳。

至於七名西醫早前涉濫發逾兩萬張「免針紙」被捕，當中有370名公務員曾持有相關醫生發出的免針紙。工會指，暫無收到有公務員求助，但知悉有部門原有十多人持有「免針紙」的員工，已有1/3人已打針，認為是正面影響。工會亦促請坊間勿以有色眼鏡看待事件，「唔應該解讀為公務員唔願履行防疫要求。」



香港公務員總工會月前選出新一屆執委會，接棒至今一百日，工會回顧過去工作，強調會繼續說好公務員故事。（夏家朗攝）

公務員總工會月前選出新一屆執委會，接棒至今一百日，工會回顧過去工作，強調會繼續說好公務員故事，將繼續拜訪各界收集意見，另期望政府可適時澄清坊間對公務員的不實指控，及將國情教育擴展至中低級公務員，以及由首長帶頭，加強內部溝通。

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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政府早前公布約有370名公務員，曾使用由被捕西醫所發的免針紙。公務員總工會主席馮傳宗指，暫無收到會員求助，他強調坊間不應解讀作公務員不願履行防疫要求，「300幾個唔係顯著數字，都要了解一下當中邊個可能真係違法，邊啲可能真係有事」，但同意應按法庭裁決依法辦事。

香港公務員總工會月前選出新一屆執委會，接棒至今一百日，工會回顧過去工作，強調會繼續說好公務員故事。（夏家朗攝）

工會副主席林景偉則指，知悉有個別部門原有十多人持有免針紙，但已有三分一人已打針，認為是正面影響。

被問到近年公務員現離職潮，馮傳宗表示，公務員離職人數及職位空缺創近年新高，投考AO、EO（政務主任、行政主任）甚至文職職位，都較以前減少，認為或與青年對加入政府熱誠下降、部份認為公務員工作壓力增加有關，「亦有說法話公務員職位要求高咗。」

香港公務員總工會主席馮傳宗指，暫無就七名西醫濫發的免針紙失效，收到會員求助。（夏家朗攝）

新制公務員缺乏事業保障 離職成本較低

馮傳宗引述一項調查，指大學生仍認為最理想僱主仍是政府，惟加入政府後，則發現與期望出現落差。馮傳宗解釋，新制公務員缺乏事業保障，離職成本較低，「入到嚟見到工作壓力大，晉升機會唔係咁好，加上又唔係好似以前舊制同事咁有所謂長俸，對職位嘅忠誠度同歸屬感其實係唔高。」他認為，新政府既擁高民望，亦冀達致良政善治，應從速改善新制公務員權益、待遇及福利。

公務員加薪事件社會存偏見

馮傳宗又提到，留意到近日社會對公務員出現偏見，較明顯例子主要圍繞公務員加薪事件，「不論係議員定政治人物都或多或少講咗呢啲睇法。」馮認為，政府施政或有部份影響，「的確可能因為上屆政府在抗疫工作可能做得唔好」，但坊間應按公務員實際工作評價。

他又欣悉今屈政府承諾願向外加強解說工作，認為亦可利用公關手段多作宣傳，包括展示公務員工作辛酸或加入政府工作的使命等，相信可助化解偏見。他又指，公務員願意虛心聆聽各界意見，最重要是實事求是。