免針紙｜郭卓堅指條例未予權力廢除　政府：應對緊急情況有靈活性

7名西醫涉濫發免針紙被捕，政府其後宣布該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納。「長洲覆核王」郭卓堅提出司法覆核，挑戰政府的決定。法官早前批出暫時禁制令，令涉及的免針紙暫不失效。案件今（20日）在高等法院聆訊。郭指法例並無賦予局長權力廢除免針紙，政府卻反駁稱局長有廣泛權力以靈活處理涉及公共衞生的緊急情況。法官將於明天下午4時頒佈書面裁決。



申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衞生局局長盧寵茂。郭今離庭時被問及明天的結果是否有信心時，郭稱有七成勝算。

郭卓堅在庭外稱，法官上周暫緩政府決定，令該2萬免針紙未須即時失效，對他而言已是小勝利。(朱棨新攝)

條文無賦予局長權力廢除免針紙

代表郭卓堅的資深大律師潘熙陳詞指，政府廢除免針紙的做法屬不合法，亦屬程序不當。潘指，《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章)的條文，處理免針紙和豁免情況，而醫生亦根據該規例發出免針紙。惟潘指，規例中未有條文賦予局長權力廢除免針紙，因此其決定屬不合法，認為局長的做法做屬「走後門」。

首席醫生亦認有部份針紙是真確

潘又指，根據衞生署首席醫生奚安妮的誓章，承認涉及的免針紙，或有部份是真確，政府卻一刀切廢除。

法官高浩文亦提及，郭沒有持有相關免針紙，早前聆訊時是假設郭持有，法官指郭在庭上應講及此事。

政府反駁指條例賦予局長廣泛權力

代表政府的資深大律師陳樂信指，《預防及控制疾病條例》 賦予局長廣泛的權力，並靈活處理，應對公共衛生的緊急情況，並作出指示。陳強調，相關決定是行政決定，處理涉案免針紙帶來的公共衛生風險。

郭卓堅提出覆核至申請法援的經過。(詳看下圖)

警方早前拘捕7名涉濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，政府其後宣布，該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納，並會由2022年10月12日起失效。郭於本月7日以個人身份申請司法覆核，挑戰政府廢除免針紙的決定。

高院法官高浩文於上周二(11日)指案件有急切性，並稱考慮多個因素後，認為該些疑有問題的免針紙，都屬「懷疑」個案，決定批出臨時禁令，禁止政府指該些針紙無效，直至法庭另作命令為止。

案件編號：HCAL 1054/2022

政府早前指7名涉嫌濫發「免針紙」醫生，其所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效，但高院已下令暫緩執行。（政府新聞處）

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