免針紙今午裁決　林正財料無損管治威信：政府會尊重、判後有回應

行政會議成員林正財今早（21日）出席論壇，提到「免針紙」司法覆核將於今午有裁決，林正財相信政府會尊重判決，他相信即使政府敗訴，亦不會影響管治威信，認為「免針紙」屬個別事件，不影響其他防疫措施。



有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，就政府廢除逾兩萬張涉嫌濫發的「免針紙」提司法覆核，高等法院下午將有裁決。林正財表示，相信政府於裁決後會有所回應，他認為，若果市民非醫學理由而不接種疫苗，並在公眾地方遊走，會為社會帶來公共衞生風險。不過他強調，今次風波不會影響政府威信。

外界留意到，本周三（19日）出台的《施政報告》未有在復常路線著墨，林正財解釋因疫情千變萬化，相信政府會盡量回應市民期望，使社會有最大程度的復常。不過他在論壇上提到，《施政報告》中分別有提到基層醫療發展、安老政策，以及放寬醫療券在內地使用等政策，期望可便利更多市民。

同場的行會成員高永文則透露，香港醫療界正組織大灣區訪問團，期望通關後可以到澳門及珠海等地考察，互相合作並提高大灣區整體醫療水平。