陳同佳仍居深山靠送餐　管浩鳴稱自首意願不變：卡在兩地手續問題

觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，2019年10月因洗黑錢案出獄後，至今仍未赴台灣自首。立法會議員管浩鳴接受《香港01》查詢，透露陳同佳未曾離開偏遠深山地區的住處，一直等待台灣當局與香港政府商討手續問題後起行，強調他自首意願不變。



管浩鳴今日（21日）透露，一個星期多前與陳同佳通電話，得悉其近況無大變化，一直居於偏遠地區深山，未曾離開，期間有人為他送餐，又強調陳同佳的自首意願不變，只是台方一直不容許他前往，台港兩地政府仍卡在手續問題上。

陳同佳涉嫌2018年在台灣殺害女友潘曉穎，返港後被捕並因洗黑錢罪被判入獄，2019年10月出獄後公開向死者潘曉穎家人鞠躬道歉，承諾會赴台自首，但一直未成行，潘曉穎母親曾多次要求他盡快兌現承諾。陳同佳自出獄後一直住在警方安全屋，去年10月，管浩嗚透露陳同佳已離開安全屋、並搬入深山。