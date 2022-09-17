鄧炳強稱無芥蒂：段崇智因誤解譴責警暴　陳同佳案與台灣無咩好傾

中大校長段崇智反修例期間，曾發出公開信，指部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，「經查證後須予以譴責」，引起多個警察團體批評言論失實。保安局局長鄧炳強今日（17日）在電視節目表示，不會與段崇智有芥蒂，認為段當時基於不正確訊息而有該想法，警方須講清楚事實。

至於台灣殺人案疑犯陳同佳自首問題，鄧炳強稱是台灣不願意讓他入境自首，港府與台灣「無咩好傾嘅餘地」。



鄧：與段崇智不因「出面一啲事」而生芥蒂

中大月初開學禮首度舉辦升旗禮，鄧炳強及警務處處長蕭澤頤等官員，以及駐港國安公署人員都有出席。被問到是否已修補與段崇智的關係，鄧炳強說，自己與段崇智一向沒有芥蒂：「我同校長關係一向都唔會因為出面一啲事而有咩芥蒂，例如當天校長可能基於一啲不正確訊息，而有一些諗法，事實還事實，我們有一啲睇法要講清楚。」

對於有因為反修例入獄的大學生，服刑後遭校方以影響校譽為由開除出校，保安局會否居中勸學校？鄧炳強只重申，每間學校都有各自政策，懲教署希望協助學生，如果學生想進修都希望可以提供協助他們。

羊村案提刑期上訴？鄧：非常尊重判決

被問到會否重啟修訂《逃犯條例》，鄧炳強只簡單回應：「我哋有其他更加重要嘅嘢要做。」他續指，陳同佳願意到台灣自首，問題其實非常簡單，但台灣卻因政治原因不接受投案：「因為政治原因而抹殺公義，係非常不道德，我覺得（與台灣）無咩好傾嘅餘地。」

至於前香港言語治療師總會5名成員，因出版《羊村》繪本系列，被控串謀刊印煽動刊物罪，判囚19個月，政府會否就刑期上訴？鄧炳強回應指「非常尊重法庭判決」，強調純粹批評政府沒有問題，政府無任歡迎，但不能煽動仇恨，令人不信任政府，而構成國家安全風險。