尊子漫畫諷招募「接受苛政人才」　孫玉菡批不盡不實挖苦這個家

在《明報》連載的政治諷刺漫畫「尊子漫畫」再觸動官方神經，昨日（21）以《施政報告》吸納各地人才為題的漫畫，描繪鬧市中的一則招聘告示，由「人才辦」發出，招募世界級人才，列明「接受苛政管治者優先錄用」。

勞工及福利局局長孫玉菡即晚撰文，批評漫畫以「苛政」作為「賣點」，荒謬且嚴重偏離事實，認為「這種自以為幽默的表述只會損害香港形象」。他說香港正處「由治及興」關鍵節點，需要社會團結，凝聚力量謀發展，自己百思不得其解，為何「有人要妄自菲薄，不盡不實地挖苦香港這個自己的家呢？」



李家超遇市民烽煙：苛政令人才卻步 大家心知肚明

尊子漫畫中的告示，寫著「急聘世界級人才、薪高糧準，接受苛政管治者優先錄用」，引來孫玉菡不滿，他說《施政報告》推出「高端人才通行證計劃」，引起社會熱烈討論及外媒廣泛關注，得到不少正面的回應，香港機遇處處，有健全的司法制度、自由便利的營商環境、以及開放包容的社會氛圍，都是值得自豪。他說求才若渴之際，卻出現這則漫畫，自己百思不得其解。

特首李家超在公布《施政報告》翌日，出席電台烽煙節目，有市民致電批評人才外流是政府一手造成，原因「係苛政猛於虎……大家心知肚明…特首你一定知道，但係你唔承認啫。」不過，李家超未有回應。

「校長報警」為題惹警方不滿 尊子否認針對

早前荃灣有中學14名學生，在升旗時未有參與集會被罰停課。尊子其後曾以漫畫描繪校長因學生講粗口、搜出雷射筆及頂撞老師而報警，並有防暴警察到場。警方其後去信明報投訴，指漫畫產生錯誤觀感、損害警隊形象。尊子其後回應，指漫畫不針對警察，而是認為學校教導學生應該盡量諄諄善誘，不應隨便用高壓手法。