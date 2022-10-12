警方就《尊子漫畫》去信《明報》表達關注　指內容或損警隊形象

警務處助理處長（公共關係）陳東昨日（11日），就《明報》同日A11版《尊子漫畫》內容描述有穿上防暴裝備的警員處理學校求助個案，向《明報》執行總編輯劉頌陽發信表達強烈關注。

警方認為，漫畫可能令讀者對警方處理學校求助個案產生錯誤觀感，同時亦可能令讀者連繫到同日該報A2版有關「荃灣聖芳濟中學事件」的報道，使讀者誤解該校報警的原因。



警方指，漫盡內容描述穿上防暴裝備的警員到場時詢問校長的情況，校長回應表示「6A班有人講粗口，5C有同學唔見咗擦膠，3D班同學書包搜出雷射筆，2A班有同學頂撞老師涉嫌恐嚇……」云云。警方指，內容恐怕會令讀者產生錯誤觀感，誤以為警方會如此調配人員處理學校求助個案，這樣並不正確。

警方又表示，該漫畫亦會使讀者聯繫到A2版有關「荃灣聖芳濟中學事件」的報道，同樣可能令讀者產生錯誤觀感，誤以為校方因相關事件報警。警方強調事實並非如此，正如新聞報道指出，學校當天報警是因校門有指示牌被毀壞，而警方已將案件列作刑事毀壞處理。然而，漫畫的描述極可能令讀者對學校的求助及警方的調查產生錯誤觀感，對校長及師生亦構成壓力，甚至傷害。

警方還指出，警隊對該漫畫所帶有的誤導性內容表達強烈關注，當中可能令公眾誤解警務工作的失實論述不但會損害警隊形象，更會損害警⺠合作關係及打擊罪案的成效。警方亦呼籲，學校是學生健康成長的園地，同學是未來社會的主人翁，社會各界均應為⻘年人肩負社會責任，希望《明報》亦以實事求是的態度處理有關校園的新聞及相關內容。