回應警方質疑時事漫畫損警形象　《明報》引述尊子：並非針對警察

警務處昨晚（11日）去信《明報》對同日刊登的一幅《尊子漫畫》表達強烈關注，認為漫畫損害警隊形象。《明報》今日（12日）下午回應稱，作者尊子澄清漫畫並非針對警察，《明報》編輯部將繼續支持專欄作家提供專業作品。



警方在信中指出，漫畫可能令人誤以為校方報警與上周三（5日）播國歌時學生表現有關。對於創作時是否知悉警員當日到校實是處理刑事毀壞案件，尊子稱不便再補充。



中文大學新聞與傳播學院李立峯教授指出，政治漫畫在全球歷史悠久，以嬉笑怒罵及諷刺方式針點時弊，今次事件反映警方明顯對漫畫感到不滿，可能令政治漫畫家及出版界有多一重顧慮。



《明報》今日（12日）就警方信件作出回應，作者尊子澄清漫畫並非針對警察。（《明報》網頁截圖）

《明報》：支持專欄作家提供專業作品

《明報》今日在即時新聞網頁作出回應，當中引述尊子澄清，有關漫畫並非針對警察，而是認為學校教導學生，應該盡量諄諄善誘，不應隨便用高壓方法處理；日常漫畫，如其他評論般，也是只屬作者對社會風氣觀察作出一般性評論和看法。

《明報》編輯部表示，收悉警務處信件，感謝警方意見，編輯部將本着專業，繼續向讀者提供準確可信的新聞內容，並支持專欄作家提供專業作品。

昨日《尊子漫畫》，畫了兩名穿上防暴裝的警員到學校處理求助個案，「陳校長」在籃球場向警員報稱有人講粗口、有同學遺失擦膠、在同學書包搜出雷射筆、有同學頂撞老師涉嫌恐嚇。

被問是否知悉警員到校調查刑事案 尊子稱不便再補充

荃灣聖方濟英文中學上周三（5日）舉行升旗禮播國歌時，有14名學生被指沒有蕭立，被校方罰停課三日，副校長曾指或涉違反國安法，周一（10日）傳媒廣泛報道。上周三同日有警員到校，被懷疑校方報警；不過警方周一表示，當時是到校調查校方報案有學校物品凌晨被兩人毀壞，而非升旗事件。

就警方指出漫畫可能令人誤以為校方報警與國歌事件有關，記者追問尊子當日創作時，是否知悉校方報警是涉及一宗刑事毀壞，他以文字回應說：「為免訊息混亂，《明報》的回應之外不便再補充了，謹此致歉。」

《明報》於10月11日刊出一幅《尊子漫畫》，警方去信表達強烈關注。（香港01記者攝）

李立峯：內容針對校方而非警方

中文大學新聞與傳播學院李立峯教授指出，政治漫畫在全球歷史悠久，特點是以嬉笑怒罵及諷刺方式針點時弊，帶出「好玩、過癮、好笑」的效果，令人會心微笑，相信一般讀者會理解政治漫畫的誇張手法，在審視時亦不宜以新聞報道的標準，去評論政治漫畫。

李立峯認為，今次「尊子漫畫」的內容並非針對警方，而是漫畫中的校方，相信何任人都會明白背後的訊息，「校方會唔會真係因為唔見擦膠而報警？警方會唔會真係着晒防暴裝走入學校？唔通真係會咩？唔會架嘛。」

香港中文大學新聞及傳播學院李立峯教授。（李澤彤攝／資料圖片）

指事件令人憂慮發表諷刺意味刊物會涉及煽動

李立峯又指，政治漫畫多年來相安無事，今次警方去信《明報》帶出「不滿意」的訊號，在現今環境下，可能令社會感到憂慮，日後發表諷刺意味刊物會涉及煽動，引發寒蟬效應，令政治漫畫家及出版界有多一重顧慮。

警務處助理處長（公共關係）陳東昨去信《明報》執行總編輯劉頌陽，對涉事漫晝表達強烈關注。警方認為，漫畫可能令讀者對警方處理學校求助個案產生錯誤觀感，強調學校當日報警是因校門有指示牌被毀壞，而警方已將案件列作刑事毀壞處理，漫畫可能令讀者連繫到同日該報A2版有關「荃灣聖芳濟中學事件」的報道，使讀者誤解該校報警的原因，希望《明報》亦以實事求是的態度處理有關校園的新聞及相關內容。