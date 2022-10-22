二十大︱港澳系統人事料有大變動　學者：接任者仍需有較強執行力

中共二十大今日（10月22日）閉幕，官方對外發布二十屆中央委員會名單，，原本不在十九屆中委名單之列的港澳辦主任夏寶龍未入列，原本在名單的中聯辦主任駱惠寧則出列。兩人都是香港經歷修例風波後，「臨危受命」接掌港澳系統要職的前地方大員，並在兩年半時間內，全面改造香港政治面貌。

此外，主管港澳事務的國務院副總理韓正亦不在名單之中，意味涉港事務最重要的三個職位都要換人。學者分析，未來掌管港澳辦、中聯辦的官員，亦需要具備較高的執行力，以及充份了解中央對港政策。



夏、駱均曾任地方大員 首涉港澳即任要職

在2019年修例風波後，港澳系統出現明顯人事變動，其中2020年1月到任中聯辦的駱惠寧，曾任職山西省委書記。同年2月接掌港澳辦的全國政協副主席夏寶龍，同樣曾是地方大員，曾任浙江省委書記，掌管港澳辦前的履歷未曾涉足港澳，原先在十九大後已被視為退居二線，但「臨危受命」主管港澳辦。

至於中聯辦在駱惠寧之前的5任主管姜恩柱、高祀仁、彭清華、張曉明、王志民，在擔任中聯辦主任前，都曾有過新華社香港分社、港澳辦副主任或中聯辦副主任經歷。

其後全國人大常委會在2020年中，直接向香港頒怖實施《港區國安法》，翌年以「愛國者治港」原則大幅度修改香港選舉制度，香港社會面貌、政治氣氛全方位改變。夏寶龍亦曾多次發表講話，就「愛國者治港」內容定調，被認為是回歸至今最強勢的港澳辦主任。

譚耀宗：職務上或有新安排

全國人大常委譚耀宗表示，現階段不宜猜測太多，不過根據過往經驗，作為國家主要領導人，原則上都會在中央委員名單中，因此「可能職務會有變化，會有新的人事安排」，而過去港澳辦和中聯辦主任一般亦會在中央委員會名單內，但目前暫時看不到。至於具體人事上有什麼新安排，重申現時不宜評論太多，但相信中央會找到合適人選負責港澳事務。「看過去經驗，中央調派前來負責港澳工作的官員，都很快、很輕易上手，所以不用擔心。」

葉國謙指政策大方向不會有重大轉變

全國人大代表葉國謙表示，中央治港原則、方向早由國家主席習近平決定，「二十大」、「七一講話」已有說明，不會因今次人事變動而有重大轉變。

葉國謙說，不單止韓正、夏寶龍、駱惠寧等涉港官員不在名單，現屆政治局亦有多人不在列，上述人士若退任，其實亦符合內地政界「七上八落」的機制。至於主管港澳事務的人選，葉國謙指需要等待一中全會才知道，現階段毋須猜測。

劉兆佳預計，中央涉對政策基本方向不會大變，而涉港主要官員則仍需要有較強的執行力。（資料圖片）

劉兆佳分析基本要求：身居中央要職、有較高權威

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，現階段暫不評論夏、駱二人去留，但中央在推進「一國兩制」不斷出現人事更替是正常之事，而整個對香港的大政策方針，例如長期貫徹落實「一國兩制」，已寫在黨章中，不會因為港澳系統官員人事變動而大變。

不過在原則上，劉兆佳指未來掌管港澳辦、中聯辦的官員，需要協助中央制訂、更有效落實全面管治權，對特區作有效定監督指導，加快香港融入國家發展大局，協助中央採取政策措施，維護國家安全及破解深層次矛盾。人選基本要求有四項：

1. 具執行力，因為既然基本方向不會大變，那問題就只在於執行政策；

2. 充分了解中央對港政策；

3. 從國家安全角度，懂得應對來自美西方對香港的打壓，令香港在國際間保持穩定和發展；

4. 具全面歷練，在中央身居要職。劉指：「享有較高權威的人，才能協助中央駕馭香港事務，這個人要在中央位居要職，中央充份信任」才行。