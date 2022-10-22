李家超稱普選非優先工作　制度要以結果為目標　衡量市民得益

今份《施政報告》沒有提及普選或政制發展，特首李家超在有線節目《有理有得傾》上表示，優先工作不在選舉制度改革，而是按着現有制度安排選舉，產生為香港做實事的人，包括政府和議員。他指，《基本法》已列出選舉制度、目標和步伐該如何推進。



李家超指，評價選舉制度時，也應該「以結果為目標」，例如完善選舉制度後經歷三場選舉，選舉過程大為理順，立法會議政論政「高效、高質」，應從結果判斷。他認為大家可以探討有香港特色的民主制度，「任何地方的選舉制度，都一定追溯它的歷史來源、社會的演變及最終制度所產生出來，最後市民的得益有多大。」

《施政報告》強調「搶人才」、「搶企業」，被問到紙包飲品盒回收廠「喵坊」被逼遷，是否反映只顧搶外來企業，而缺乏本地企業。李家超稱，他尊重各行發展，鼓勵多元發展，但要考慮整體社會情況，按發展利益定優次，創造最大的社會價值。他說以往香港沒有產業政策，導致產業單一化，韌力不夠好，又稱若未能發展創科，本港競爭力一定落後。

教師若違背愛國愛港 李家超：要處理他

《施政報告》亦提出改善學校的發展與問責架構，落實「全校參與模式完善國民教育」，李家超表示，家長也希望子女接受價值教育，教師講述正確的道理，強調主流價值觀應該是弘揚愛國愛港、擁護「一國兩制」，沒有含糊的地方，若有教師並非違背這些價值觀他不認同，「就要處理他。」他強調，教育局有相關指引和課程，香港透明度非常高，社會要監管。