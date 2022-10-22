不擬改變青年政治思想　李家超：如宗教信咗就信咗　單聲道非香港

新一份《施政報告》提到，政府將於今年內公布首個版本的「青年發展藍圖」，消息指報告將在推動社會復和有所著墨。特首李家超今日（22日）在電台節目表示，不同人對社會問題有不同解讀，不希望聚焦單一事件：「事情我哋知道發生咗，知道咗就得㗎啦。」

他稱，政府會以行動拉近與年輕人距離，加強互信，但不會改變他們的思想，要說服他人改變亦不實際：「政治同宗教一樣，信咗一樣野就一樣野。」被問到如何協助因反修例入獄人士，李家超稱，政府和民間都會竭盡全力協助更生人士，認為大學不應將已改過自新的人士趕出校。



稱青年若改過自新 大學不應踢出校

李家超認為，「復和」這字眼狹窄，只針對單一事件，強調各人對政治有不同想法屬正常，希望社會團結，不要聚焦某些事件，希望用行動拉近與年輕人距離，增加信任，長遠而言建立互信基礎。他強調政府甚麼人都會接觸：「如果係單聲道就唔係香港。」

李家超提到，政府和民間會竭盡全力，協助已負上法律責任的人士，有民間組織為更生人士設計培育及引薦計劃，政府希望將在囚人士帶向正途，認同大學不應將已改過自新的人士趕出校。但他指出，社會上仍有一批負面、對社會有破壞意識的人士，強調法治精神不能改。