關愛隊按區情訂服務KPI　參與門檻？李家超盼愛國愛港成主流

《施政報告》公布在全港18區成立關愛隊，李家超今早（22日）出席電台節目被問到參與資格，他說，希望從中看到「愛國愛港」的主流價值觀，只要愛香港這個家，要符合《基本法》和遵守香港法律，都是建設香港的力量。



區議會明年底任滿 檢討快速進行

《施政報告》提出明年初在荃灣及南點試行「關愛隊」，其後推展至其餘16區。李家超說，關愛隊是新事物，涉及眾多團體，希望了解各方看法，理順運作後推展至各區。他稱關愛隊由政府主導，以小隊模式管理，由當區民政事務專員按區內情況設計關愛隊工作，包括三無大廈清潔，或因應長者及少數族裔而設的工作，強調關愛隊工作非為個人或特定團體而設，而是從社會整體利益著想。

被問到承辦關愛隊團體是否需要「愛國愛港」，李家超說：「愛國愛港是希望見到的主流」，又指國家主席習近平在「七一」講話中，只要愛這個家，要符合《基本法》和遵守香港法律，都是建設香港的力量。

至於應否保留區議會直選，李家超指，交由有關政策局進行檢討，由於區議會任期至明年年底，相關檢討要快速進行。

報告列110項施政指標 李：質量並重挑戰自我

《施政報告》列出相當多指標，李家超說，政府內部一直設有指標，但今次尤其在房屋及創科方面臚列質量並重的指標，顯示政府希望挑戰自己。他強調政府不能「泛指標化」，要留意各項指標會否有矛盾。 他指，若有部門不能達標，會先找出客觀原因，例如有部門要完成有關內地交流活動的指標，但因疫情根本沒有辦法完成，最重要政府要清晰交代不達標的原因。