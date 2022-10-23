維港泳︱立法會「飛魚小隊」參賽　容海恩泳裝登場：游到兩腳抽筋

維港渡海泳今日（23日）早上舉行，今年名額維持1,500人，賽事分為「競賽組」和「優悠組」。3名立法會議員姚柏良、鄭泳舜、容海恩組成「立法會飛魚小隊」參加賽事，其中容海恩泳裝登場，游到中段雙腳抽筋，幸好最終仍能完成賽事，認真驚險！



兩議員現身打氣

旅遊界姚柏良、民建聯鄭泳舜、新民黨容海恩早上抵達現場參賽，自由黨李鎮強、無黨派陳凱欣現身打氣，並在賽後舉起「立會飛魚小隊順利完成賽事」的紙牌與3人合照。

姚柏良為首次參加賽事，他表示心情興奮，大讚主辦方井井有條，期望大型盛事可繼續成功舉辦。他認為，維港渡海泳有助推廣香港旅遊，期望日後可增設供遊客報名的項目。

鄭泳舜則大讚「今日個水（質）好靚」，希望參加渡海泳為香港打氣及支持本港泳手何詩蓓。他期望下屆渡海泳及明年舉辦渣打馬拉松，參賽名額可增加。被問到防疫措施會否減少吸引力，他表示檢測及戴口罩等規定，是為了香港及個人必須的措施，並強調措施已逐步放寬，例如七人欖球賽容許觀眾入場飲食。「賽事整體係便利嘅，冇想像中咁複雜。」

容海恩：平時慢游不習慣提速

容海恩則表示在網上報名的流程順暢，又指首次參加渡海泳感到新穎，對能夠完成賽事感到開心。

容海恩及後於社交網上載照片，指：「雙腿抽住筋完成賽事，水質十分好，很享受比賽過程！」她向記者笑稱，未知是否時間太早熱身不夠，一下水不久就要立即提速，而後方的參賽者已「千軍萬馬」湧上來，無法慢下來，到中後段開始體力不繼，雙腳有輕微抽筋：「平時我（游泳時）都係慢游，但今次迫住要好快，唔係好慣！」不過她指，最終能完成賽事，個人認為已算超額完成。