維港泳2022｜熱帶低氣壓下如期舉行　1500泳手灣仔游到尖沙咀

本港疫情橫行，一度在停辦邊緣的新世界維港泳，不受位於南海的熱帶低氣壓影響，於今早（23日）如期舉行。本屆合共約有1,500名泳手參賽，約100名「競賽組」健兒，率先在早上7時下水，並在約15分鐘後到達對岸上水。「競賽組」男子組冠軍為現年18歲的港隊代表郭俊希，他第三次參賽便獲得冠軍，成績為14分25.6秒。



競賽組男子組冠軍郭俊希表示心情興奮及緊張，慶幸昨日做好功課，最終首次獲得冠軍，稱「舊年游錯咗，所以今年先要部署」。

他亦指，相比去年風高浪急及水溫低，今日天氣適合游泳，沒有陽光之餘，水流並不急促。雖然臨到終點曾一度迷失方向，幸好在指示下加速衝線，力保冠軍。

18歲港將郭俊希奪競賽組男子組冠軍。（歐陽德浩攝）

今屆新世界維港泳一波三折，曾因疫情一度在停辦邊緣，近日位於南海東北部的熱帶低氣壓，亦為本港帶來不穩定天氣。不過天公作美，天文台並未懸掛一號風球，賽事可如期舉行。

新世界維港泳早前獲政府放寬參賽名額，由8月時規定的500人上限，回復至1,500人，與2021年的人數相若。惟賽事反應熱烈，大會早前公布報名人數達3,448人，較1,500人限額多出近2,000人，須經水試競逐名額。

今屆賽事主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員霍啟剛等，參賽者包括上屆曾參與東京奧運的楊珍美、前港隊代表朱鑑然、劉彥欣等。隨著鳴槍響起，一眾泳手落水開始比賽。

賽事分為「競賽組」和「優悠組」兩個組別，路線與去年相同，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。「公開組」約100名健兒，在上午7時05分出發；「優悠組」則分為每組約350人，四組共1,400人，在7時45分至9時45分出發。

因應大型活動有傳播病毒風險，參賽者須符合疫苗通行證相關要求，所有泳手在比賽前48小時需要接受核酸測試，取得陰性報告後再填妥電子健康申報表。比賽當日亦要接受快測，同樣陰性才可比賽。

▼2021年12月12日新世界維港泳▼



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