維港泳周日開賽　多條巴士線、渡輪服務受影響　一文看清交通安排

2022年維港渡海泳比賽將於下周日（23日）舉行，運輸署今日（21日）提醒市民，為配合比賽，周六及周日（22日及23日）將在灣仔北及尖沙咀實施特別交通及運輸安排，包括臨時封閉博覽道交界以北的一段博覽道東（金紫荊廣場外），九巴961及新巴H1號線將在周日零時30分至下午1時改道，中環至紅磡、灣仔至尖沙咀渡輪服務及水上的士航線亦有所影響。



此外，會展登岸梯級、尖沙咀星光大道登岸梯級及九龍公眾碼頭第1號至4號登岸梯級將於明早9時起暫停使用。



▼2021年12月12日 約1500人參加維港泳2021▼



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運輸署表示，在交通及登岸梯級安排上，將有以下安排：

●10月23日凌晨零時30分至下午1時，博覽道交界以北的一段博覽道東（金紫荊廣場外）（包括上落客區）將臨時封閉。

●10月22日上午9時至10月23日中午12時，灣仔香港會議展覧中心登岸梯級、尖沙咀星光大道登岸梯級及九龍公眾碼頭第1號至4號登岸梯級將暫停使用。

▼「維港泳2018」▼



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至於公共運輸安排如下：

●水上的士短途航線於10月22日晚上7時20分的班次將不停尖沙咀東

●來往灣仔與尖沙咀及來往中環與紅磡的渡輪服務則分別由10月23日的頭班船起至上午11時及上午11時30分暫停。上述渡輪服務恢復時間將視乎受影響海港範圍實際重開時間而定。

●由10月23日凌晨零時30分至下午1時，過海巴士路線第961號（早上繁忙時間經銅鑼灣往灣仔方向）將由港灣道改經會議道，位於博覽道東的終點站會遷往會展站公共運輸交匯處；

●新巴路線第H1號將由龍和道改經告士打道，位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站則會遷往會議道會展站公共運輸交匯處對面。

運輸署提醒駕駛人士，應盡量避免駕駛車輛前往受影響地區，如遇交通受阻，駕駛人士請保持忍讓，並遵從警方指示。該署亦呼籲市民如需前往該區，應盡量使用公共運輸服務，公共運輸營辦商會張貼通告，通知乘客有關臨時安排。運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。