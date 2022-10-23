香港青年大減　曾俊華獻計助企業留人：工作唔好咁枯燥！

新一份《施政報告》於上周出台，當中有多項支援青年發展的政策，政府亦同時大力支持香港青年到大灣區發展。不過前財政司司長曾俊華，今日（23日）於社交網撰文，直言：「點解唔講香港都係大灣區嘅一部份，其實香港就已經係大灣區一個好重要嘅龍頭地方。」呼籲當局了解青年的真實想法，以及建議企業調整工作性質，以切合「數碼土著」年青人的特質。



曾俊華在文章開首提出「青年是香港的未來，哪香港青年的未來呢？」，他表示過去兩個月出席了兩個外國商會活動，發現新一代嘅價值觀已經大為不同：「21世紀嘅年青人，佢哋好多都係『數碼土著』，幾乎一出生就已經識玩手機、玩電子遊戲，有好強嘅科技能力，佢哋呢一代人，未必想成世人打份穩定嘅工，好多人都想一身兼多職做slasher。」他指，科技發展已勢不可當，認為企業要思考如何調整策略，為年輕一代創造更多機會及推動力，同時調整工作嘅性質，「唔好再咁枯燥乏味」。

青年人生目標非買樓 更關心社會議題

另外，他又提到「上車」已不是青年首要目標：「據我自己接觸所得，就唔覺得買磚頭係佢哋人生最優先嘅項目，或者因為依家樓價實在太高，高到遙不可及。」他以全球大城市，如倫敦、紐約為例，指當地大部分人也是選擇租樓，反問：「點解一定要買呢？」他續指：「呢一代人，佢哋同時都好關心其他社會議題，好似可持續發展、平權或者殘疾人士政策。」

最後，曾俊華列出過去三年，香港年青人流失數據「近3年香港嘅年青人口持續下跌，香港20歲以下人口少咗6萬人，20至29歲就少咗9.4萬，30-39歲就少咗6.7萬，反而60歲以上就多咗15.5萬人。」他表示，30歲以下人口佔香港總人口低於三份之一，「絕對係一個好大嘅警號」。