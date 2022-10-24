二十大︱劉兆佳料丁薛祥掌港澳　連年參與述職會面、歷三任特首

二十大於上周六（22日）閉幕，中共除在會上總結過去的工作成就外，亦將「一國兩制」及「反對台獨」等內容寫入黨章，其後一中全會產生新一屆中央政治局常委。前全國人大常委范徐麗泰今早（24日）出席電視節目，認為二十大揭示了國家未來的機遇及挑戰。

參與同一節目的全國港澳研究會副會長劉兆佳提到，由於二十大報告強調須長期堅持「一國兩制」，不論未來由誰人掌管港澳事務，也只是按章行事，但個人預料將由新任政治局常委丁薛祥接替韓正。

翻查資料，丁薛祥自2013年調任中央以來，參與港澳事務相當多，連續多年在特首述職、獲國家主席習近平接見期間，他都有參與會面，見證梁振英、林鄭月娥、李家超3任香港特首更替。



范太：要放下多餘批評

范徐麗泰表示，修改黨章證明了香港可以繼續安心發展資本主義，更呼籲市民放下多餘的批評，使香港可以真正踏上「由治及興」的新階段，預計港府未來要漸告別由「大市場，小政府」主導，以拉近貧富差距。

范徐麗泰表示，二十大的報告回顧了國家過去的成就，在國家主席習近平帶領下，國家推出不少惠民政策，社會有明顯進步。不過，范太直言中國正同時面對機遇及挑戰：「喺機遇方面，中國國力勝過以前，『一帶一路』都有好發展，但的確內部循環未到最好；而外部挑戰，西方以美國為首嘅國家不停打壓、針對中國，因為美國驚中國會威脅到佢世界一哥嘅地位啊嘛，仲連埋日本、韓國、歐洲國家打擊中國，所以中國正面對前所未有嘅機遇及挑戰。」

至於國家該如何面對外來挑戰？范徐麗泰指，黨的自身一定要做得更好，提升其執政能力，同時要以民為本，提升人民幸福感：「令到人民唔可以有停一停念頭，要繼續向前。」

范徐麗泰表示，二十大的報告回顧了國家過去的成就，在國家主席習近平帶領下，國家推出不少惠民政策，社會有明顯進步。（夏家朗攝）

籲改「大市場，小政府」思維

范徐麗泰提到，中央將「一國兩制」寫入黨章，香港可以安心發展資本主義，同時融入國家發展大局，做好聯通國際的角色，繼續吸引國際投資及人才。

被問到香港該如何達到「及興」，以及何謂「及興」，范徐麗泰指，特首李家超的《施政報告》有針對性，相信可以重振香港國際金融中心的地位：「民生問題有（解決）方案，實事求事，解決香港問題，包括住屋、青年發展、吸引人才來港」，她呼籲：「希望大家唔好再有多餘批評，淨係批評無用，反省過後，要求進步。」

就香港的「深層次矛盾」，范徐麗泰認為本港現時貧富差距大，政府現時需一改以往「大市場，小政府」的作風，率先扶持基層人士，讓他們向上流動，同時善用中產人士能力，為他們創造更多發展資源，改變「強者愈強，弱者愈弱」的局勢。

劉兆佳：丁薛祥與港澳事務密切 料將掌管港澳

劉兆佳表示，中央對港澳的要求及發展目標已清晰列明在黨章及二十大報告中，掌舵人未來只須按章行事：「到咗如今地步，邊個主管港澳事務嘅重要性已經相對下降，因為日後佢唔需要改革中央對港嘅政策，而係繼續執行已經定下嘅港澳政策。」他坦言，現階段難以預計出任人選，但從過去的日子中比較，他認為丁薛祥與港澳事務有較多交集，出任機會較大。

見證3任特首更替 連續多年參與述職會面

翻查資料，丁薛祥自2013年5月調任中央工作，出任中共中央辦公廳副主任兼中共中央總書記辦公室主任以來，與港澳工作多有聯繫。2013年12月，時任特首梁振英到北京述職與中共總書記、國家主席習近平見面時，丁薛祥早有伴隨在側。隨後，丁薛祥隨同習近平出席多項重要活動，包括2014年澳門回歸15周年慶典、2018年港珠澳大橋開通儀式等。

2017年，丁薛祥接任中央辦公廳主任，重要性有增無減。自2017年起，時任特首林鄭月娥向習近平述職時，丁薛祥每一次都參與會面。今年香港回歸25周年，習近平南下香港，丁薛祥亦有隨同。