免針紙︱據悉行會暫未討論修例　林定國：正研究判詞考慮下一步

政府上周五在「免針紙」司法覆核案中敗訴，法官裁定政府無權「一刀切」廢除涉案2萬多張免針紙。據了解政府有初步意向修改法例，賦予局長更廣泛權力廢除免針紙，不過明日（25日）行政會議上暫時未有相關討論。

律政司司長林定國今日在立法會一個委員會會議上，回應指正研究相關司法覆核案件判辭，考慮下一步工作。



律政司司長林定國。（立法會直播截圖）

上訴政治風險較大

政府至今尚未正式確認在敗訴後的下一步行動。醫務衞生局局長盧寵茂上周五（21日）被問及敗訴時表示，未有機會了解詳情，稍後與律政司研究判辭，並會有回應，強調醫務衞生局有責任保障市民健康。但正如行政會議成員、資深大律師湯家驊早前所指，政府要麼上訴，要麼修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章，賦權局長廢除免針紙。

不過有政界人士提醒，如果政府在現階段修改法例，尚且可以解釋成「因為法例當初訂立時不夠完善」而改。不過如果政府上訴，等同已經將政策的生殺大權交予法庭，一旦最後終極敗訴，政府會面對一個更大的兩難：不改法例就等同容讓政策失效，到時才改法例則會予外界「輸打嬴要」的觀感，在政治上殊非好事。因此修改法例在現階段是較「正路」的做法，亦有消息人士透露，政府有這方面的初步打算。

研究判詞需時 料後期才通知行會

林定國在立法會司法及法律事務委員會政策簡報會上，被民建聯梁熙問到有沒有修例的打算。林回應指，醫務衞生局和律政司正積極研究判辭，考慮下一步工作，形容「我哋成個周末都處理緊」，有結果會適時公布。他強調，特區政府處理任何事情都會遵循法治原則。

第599L章法例是由行政長官會同行政會議拍板修改。不過據了解，明日行政會議暫時不會觸及相關條例。有行會成員指出，由於律政司研究判詞需時，本身也不預期政府短短幾日之內會定出初步方案，相信到比較後期階段，政府才會通知行會。