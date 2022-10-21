免針紙｜郭卓堅勝訴　盧寵茂四度拒評案件　僅稱與律政司研判詞

「長洲覆核王」郭卓堅於本月初入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約2萬張「免針紙」一事申請司法覆核，案件今裁定政府敗訴，即該2萬張針紙仍然有效。

醫務衞生盧寵茂今日（21日）出席施政報告記者會時，至少被4次問及免針紙案件，但均回應指會與律政司研究判詞，稍後會有正式回應，並強調醫務衞生局有責任保障市民健康，現不作評論。

不過，被問及取消口罩令及疫苗通行證等措施，盧雖稱「依個係施政報告記者會，唔係疫情記者會」，但仍願回應指政府會堅決推行「疫苗通行證」，口罩令現階段十分重要。



施政報告記者會於下午4點舉行，法庭判決4時許出爐。盧寵茂在記者會上被至少4次問到免針紙事宜，但均表示正在記者會講解政策，未有機會了解詳情，稍後與律政司研究判詞，稍後有回應，但強調醫務衞生局有責任保障市民健康。

不過，當有記者關於接種疫苗率要提升多少才可以取消口罩令時，以及有外媒引述消息指，政府容許金融峰會貴賓確診准私人飛機離港，有市民質疑是否對金融峰會「大細超」時，盧寵茂雖然稱「依個係施政報告記者會，今日唔係新冠肺炎記者會」，但仍願意回應。

盧表示，口罩是重要防疫措施，有不少放棄口罩令措施的外國地方都正考慮恢復口罩令。他又指，現時以香港長者及兒童的接種率不理想，仍有28%的長者未打針，而3歲以下的兒童只有18%打針。他表示，短短9個月已有9名兒童因染疫而死亡，故政府仍要堅持「疫苗通」以保護高風險的人士。

盧寵茂提醒，世衛剛宣布，新冠肺炎短期內仍為緊急事件，而美國亦延長新冠肺炎作為緊急事件90日，故新冠肺炎仍未過去，重申香港在放寬防疫措施時須平衡各方面的因素，強調防疫措施「不會走回頭路」。

至於金融峰會方面，他強調政府針對大型活動的場地及人數等設計特別的防疫方案，「唔係代表佢地無防疫政策，而係有針對性的防疫政策。」醫務衞生局常任秘書長陳松青則補充，局方有和金融管理局有緊密溝通，盡大能力便利來港者，但同時亦要平衡防疫需求，故會與會者要做檢測及在特定的活動時有特定的防疫要求，詳細會金融管理局會公布。