免針紙案郭卓堅勝訴　官指法例未予權力廢除　提質疑非反政府

政府早前宣布，由涉濫發「免針紙」的7名醫生所簽發2萬張豁免證明書無效，隨即遭到有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅挑戰，法庭今(21日)更判郭勝訴。法官高浩文在判辭指，政府在新聞公布中指涉案免針紙將會「失效」和「被視為無效」，卻未能引述由何法例可依，法官認為，即使條例指局長在緊急情況下有廣泛權力，認為這不足以令局長有權作此決定。法官又提到有議員提質疑此做法涉違法而受到批評，法官在判辭指出，一名負責任的議員，正是要監察政府作有法可依的決定，這行為不應視為反政府。



申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衞生局局長盧寵茂。郭要求法庭覆核盧指由該7名醫生所簽發的醫學豁免證明書（俗稱免針紙）無效的決定。

指政府為遷就司法覆核而改寫陳述

法官高浩文在判辭指，政府在本年9月27日的新聞公布中， 表示涉案免針紙將會「失效」和「被視為無效」，但未有提及引用什麼法例。代表政府的律師昨在聆訊時解釋，稿上所指的「失效」和「被視為無效」的意思是指「不接受」，又指該公布只是用以通知公眾，政府打算不承認相關免針紙。惟法官認為，這說法是企圖玩「文字遊戲」，改寫以往的陳述。以遷就是次司法覆核，歪曲說法，認為局長當時已作出決定，並非僅僅有這樣的「傾向」。

我很遺憾地說，(政府)在這(解釋新聞稿)說法上似乎是在玩弄文字及改寫歷史，我接受局長在作決定前未有作指細的法律審查，但我面前的證據卻似是為了特定的法律爭議，而作出「傾斜」的說法。 I regret to say that these points seem to me to be an attempt to play with words and to rewrite the historical narrative. Whilst I have accepted that the Secretary has not sought to avoid judicial scrutiny of the relevant decisions, the presentation of evidence seems to me to be ‘slanted’ for a particular line of intended legal argument. 法官高浩文

法官高浩文強調法律條文未有賦予局長權力廢除有問題的免針紙。（資料圖片）

政府的律師陳詞時又指，以整體環境分析，再考慮涉及免針紙的相關條文。惟法官並不同意該分析方法，認為應審視相關法例，並指本案主要爭議的《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章) 中的第5條(2)和第17條，讓醫生可發出免針紙。同時，當免針紙出現爭議時，規例中未有法例處理。

有廣泛權力不代表有權可廢除免針紙

對於政府聲稱條例授予政府廣泛權力，去應對公共衛生的緊急情況，又指這指示是行政措施，法官質疑，此舉是否等於政府可以做出是次廢除免針紙的決定，認為政府始終無法說服法庭，亦無法解釋政府根據甚麼權力作此指示。

法官又指，本案的爭議點並非只在局長是有權作這樣的指示，而是他在是否有透過這指示而作出這決定，即直指該些疑有問題的免針紙無效。雖然政府的代表律師重申，政府無意在原有法例上開拓特權，法官同意這個說法，惟他認為局長廢除這批免針紙的決定，是造成豁免之外的豁免，條文沒有賦予局長廢除免針紙的權力，他亦不能稱以行政手段而達至這目的。

立法會議員江玉歡早前有就政府廢除該2萬免針紙表示質疑，但卻遭到批評。(張浩維攝)

議員有責任就政府疑未依法提出質疑

此外，立法會議員江玉歡早前質疑政府的做法無法律依據，法官在判辭亦有為江「平反」，指出一名有法律資歷的立法會議員也曾提出質疑，但不幸地該議員其後受到批評。法官指，其質疑不應視為支持政府或反政府，是次爭議是合法和不合法的問題。一名負責任的議員，正是應要求政府的決定，是有法可依。

法官：不幸的是，有議員因提出質疑而受到批評，好似她是在攻擊政府。問題不在於這選擇是「親政府」或「反政府」，而是希望能確保政府在行使其權力下，任何時候都在做合法的事。 t is unfortunate that the legislator subsequently faced criticism for raising the question, as though to do so were somehow an attack on the Government. The question does not identify a choice between being‘pro-Government’ or ‘anti-Government’; it identifies a distinction between what is lawful should wish to ensure that the Government acts at all times in accordance with its lawful powers. 法官高浩文

其中一名被捕醫生日發382免針紙

判辭亦透露，警方的調查發現，涉案7名醫生發出免針紙的數量異常地高，其中一名醫生曾於一天發出382張，假設該醫生每天工作8小時，平均每小時發出48張

警方今年9月先後拘捕7名西醫，指他們涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙），並於9月27日發新聞稿宣布該7名醫生所簽發合共2萬多張免針紙將不獲接納，並會在今年10月12日失效。郭卓堅於本月7日提司法覆核，挑戰政府的決定，法庭於本月11日，即失效日前一天。高院法官今(21日)裁定郭的申請勝訴，並判郭可獲訟費。

案件編號：HCAL 1054/2022

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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政府早前指7名涉嫌濫發「免針紙」醫生，其所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。法官今裁定政府敗訴，並撤銷這個決定，相關的免針紙亦可繼續有效。（政府新聞處）

▼兩名西醫已先後被控。▼

