恒生指數「回到九七」　議員嘆損手　殃及立法會儲備？

恒生指數今日（24日）急瀉逾千點，跌穿1997年回歸前最後一個交易日（1997年6月27日）的收市價15,196點，收市報15,180點，今年累計跌超過三份之一，名副其實「重新出發」。《香港01》向數名有投資習慣的立法會議員了解，多人都表示現時市況中「覆巢之下豈有完卵」，投資組合的資產「唔見咁截」。



恒指10月24日急挫逾千點。（廖雁雄攝）

陳振英持藍籌：波幅與恒指相若

立法會金融界議員、財委會主席陳振英表示，自身亦持有一定數額的藍籌股，平時買賣動作不多，但在現時市況下「梗係損手啦」，具體數額和百分比不便透露：「相信每個人投資組合入面都會有啲股票、有債券、有定期，我另外亦持有少少黃金。當然都係股票跌得最嚴重，我手上嘅藍籌同恒指嘅波幅相若。」

他指，本地市場有七、八成股票都和內地有關，但影響港股升跌的因素相當多，難以一概而論。

陳振英。（資料圖片）

陳仲尼「及時彈出」減損失

民建聯財經事務發言人、立法會議員陳仲尼則指，本身亦是投資經理，坦言在現時的市況下，無論是管理的基金還是個人投資都有虧損，慨嘆「覆巢之下豈有完卵」。他坦言自身已算是比較「幸運」的一位：「早排見到美國咁樣加息法，都知個市況唔會太理想，所以我已經將基金同埋個人投資入面股票（包括本地和海外股票）嘅部份持倉減少咗，叫做控制到個損失。但始冇可能去到零嘛，所以一定會蝕咁上下。」不過他指由於立法會事忙，沒有完整統計近期的虧損數字。

陳仲尼坦言，現時美國加息步伐很快，「四份之三厘咁加（息）上去，年底又隨時嚟多一輪（加息四份之三厘），點玩？」股市一定會受衝擊，現時市場只能觀望明年美國會否減慢加息步伐，甚或停止加息。

陳仲尼。（資料圖片）

立法會：現持有小量港股 大部份儲備已交金管局

港股市況的波動，原來亦有可能影響立法會儲備。事關現時立法會大部份經費皆來自政府的財政撥款，不過秘書處亦會將過往的財政盈餘組成基金，在市場上投資。立法會現時設有一個投資顧問小組，專門為立法會行管會投資策略出謀獻策。

本身是該小組成員的陳振英指，立法會投資一向相當謹慎，據了解現時立法會大部份用作投資的營運儲備已交由金管局管理，因此相信會和外匯基金投資的盈虧同步。

立法會秘書處回覆查詢指，行政管理委員會（行管會）轄下成立了投資工作小組，負責就行管會的投資事宜向行管會提供意見。工作小組會因應當前的經濟環境，不時檢視投資組合，並向行管會作出建議。「此外，行管會已於去年批准將大部份作為長遠投資的營運儲備存放於外匯基金，由金融管理局管理。」

秘書處指，行管會餘下尚有小量本港股票，相關資產價值將於立法會行政管理委員會2021至2022年度年報中披露，並提交立法會省覽，以及上載於立法會網頁供公眾人士瀏覽。