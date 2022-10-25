新版公務員守則刪「政治中立」　楊何蓓茵：不得以此藉口拒絕任務

立法會今日（25日）召開公務員及資助機構員工事務委員會會議，公務員事務局局長楊何蓓茵就新一份《施政報告》作簡報，介紹更新《公務員守則》及賞罰制度等新措施的詳情。有議員關注現行《守則》内提及公務員必須保持政治中立的部分，指公務員入職前必須宣誓效忠特區及遵守《基本法》，質疑保留「政治中立」四字的必要性。

楊何蓓茵表示，當局不再使用「政治中立」，會解釋公務員辦事必須不偏不倚，不能受其政治取向影響，更不能以「政治中立」為藉口，拒絕執行政府安排的工作，對社會事件的分析也要客觀和基於事實。



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「行政長官表揚榜」無計劃派發獎金

楊何蓓茵回應新民黨黎棟國、委員會主席郭偉强的提問時指，《公務員守則》從2009年沿用至今未曾更新，因應近年香港發生的事和複雜的國際形勢，需要更新《守則》進一步闡述公務員應有的基本信念及須確守的操守準則，預計明年第一季向職方發出更新守則草擬版以徵詢意見。

她解釋：「我們不會再說『政治中立』，也不會再用這個名詞。我們會（在守則中）解釋公務員必須要做事要不偏不倚，不受自己個人的政治取向限制，無論他個人信念如何，甚至加入甚麼政黨，在工作上必須要不偏不倚，不能被其政治信念影響到工作。」她又指：「『政治中立』也不可以作為一個藉口，去不執行政府整體決定了的工作。」

上個財政年度有52名公務員因違紀被免職，楊何蓓茵說，在2017至2021年的5年間，有17名公務員因表現欠佳令當局啟動程序，其中10人因持續表現不佳被勒令離開政府，3人經處理後情況有改善、另有4宗個案仍處理中。她又說，由於許多職位一年才招聘一次，加上程序繁複，公務員入職人數或跟不上流失人手，但相信加快招聘機制及做好獎罰，能夠找到人補上。

至於強化賞罰制度，楊何蓓茵表示「行政長官表揚榜」獎勵計劃，將定期每三至六個月公開表揚具示範作用的事件，但不會派發獎金，而表現欠佳者若督導和輔助後仍未改善，可能被免職，期望强化獎罰機制能加强效能，吸引有心人加入政府，當局將於明年内徵詢公務員敍用委員會意見，目標於明年第二季正式推出，

經民聯吳永嘉問及現行的「公務員優質服務獎勵計劃」與表揚榜之分別，楊何蓓茵解釋，現行計劃多以團隊作為基礎，以大項目參賽，但新的表揚榜計劃不限項目大小，也不限個人或團隊，只要事件具示範作用即有機會獲表揚，且現行計劃不論籌備還是評選均須動員大量人力物力，只能兩至三年舉行一次，反觀新計劃相對簡單，可以三至六個月定期舉行，兩個計劃並不排斥，會同時進行。