公務員︱華員會倡寫明「同意與否絕對忠誠」　高官KPI在市民心中

香港政府華員會今日（21日）舉行記者會回應《施政報告》內有關加強公務員管理的政策，會長利葵燕認為，《公務員守則》有更新的必要，建議釐清及修改部分陳腐的條文，她說每個人對「政治中立」理解各異，建議政府寫清楚要求，例如「對政府的政策絕對忠誠，不論是否同意」。

不過《施政報告》未有列出對問責官員的懲罰機制及KPI（關鍵績效指標），被問到有否這個需要，利葵燕僅表示：「喺市民心目中列咗出嚟。」



「政治中立」理解五花八門：須清楚說明

華員會建議推動「政府與公務員隊伍建立緊密伙伴合作的新員工關係新文化」，使「以結果為目標」的團體文化有效落實。該會強調政府應檢討及修訂不合時宜的《公務員事務規例》、程序，摒棄因循僵化，也認同適當懲罰機制及KPI有助推動公務員做得更好。

利葵燕舉例指，守則內列明公務員須「政治中立」，但每個人對「中立」都有不同定義：「公務員無培訓，（想法）五花八門，對『政治中立』有誤解」，建議政府在《公務員守則》內寫清楚、仔細說明，例如公務員須「服務於當日的中華人民共和國香港特別行政區」，並不受政府換屆影響；「對政府的政策絕對忠誠，不論是否同意」等。

不擔心公僕賞罰制加劇流失

《施政報告》加強管理公務員，被問到會否擔心可能加劇公務員流失？利葵燕表示，高流失率背後有不同成因，例如現正值公務員退休潮、移民潮，及全球企業積極搶人才，不擔心政策出台後，會增加流失率。