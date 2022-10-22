炒公務員｜過去五年156人免職　上年度佔52宗　逾1100人紀律懲處

特首李家超首份施政報告提到將更新《公務員守則》，闡明現今公務員應有基本信念和操守準則，若發現表現欠佳人員，經督導和輔助後仍未有改善，應及時終止聘用。公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，披露過去五年共156人被免職，單單2021/22財政年度，已有52宗公務員被免職個案，為過去五年總數的三分之一。



1125名公務員須接受正式紀律行動和懲處

根據公務員事務局文件提到，2017/18至2021/22五個財政年度，共有1,125名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，當中有156 人被免職。

上年度52宗免職個案佔五年總數三分一

不過，單單2021/22財政年度，免職個案就已有52宗，佔五年總數的三分之一。此外，在上述五個年度，另有 1,968 人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動。

公務員事務局表示，過去五年156名公務員被革職。（資料圖片）

公務員事務局：對於違法或違規公務員絕不姑息

公務員事務局表示，政府非常重視公務員的品行操守，強調絕大部分公務員均奉公守法，但對於違法或違規的公務員絕不姑息。該局引述施政報告內容，稱會加強對表現欠佳人員的管理工作。對於表現欠佳的人員，會加強督導和輔助，但如果有關人員此後表現仍沒改善，應及時終止聘用。

該局稱，會檢視現時管理表現欠佳人員的機制，加強機制的效率及效能 ， 並明年內就建議措施徵詢公務員敘用委員會的意見，然後落實推行。該局又說，明年起將推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員。

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