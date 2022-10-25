疫苗通行證法例有效期延至明年6月底　江玉歡：憂慮影響兒童發展

政府在「免針紙」司法覆核敗訴後修例，除了賦權醫務衞生局局長可宣告指定「免針紙」失效之外，亦將「疫苗通行證」規例有效期延長6個月，至明年6月30日。



一直跟進「免針紙」事件的立法會議員江玉歡，在電台節目中表示憂慮，擔心延長實行「疫苗通行證」，會影響兒童社交發展。



疫苗通行證降至5歲適用，措施首日實施後，小朋友到餐廳用膳情況。（余俊亮攝）

冀政府做好解說 釋除市民疑慮

江玉歡表示，政府不上訴而改用「先訂立後審議」方式修例，程序的確快得多，但希望政府做好解說。她關注為何將「疫苗通行證」失效期限延後半年，引述上星期判辭中，亦提到整個「599章」很影響市民生活，包括飲食、運動、學習、購物、消閒、個人護理等，政府必須小心審視，平衡市民活動自由和防疫需要，指政府需要好好解釋。

對於有醫生反映，今次案件後基於擔憂而不發「免針紙」，江玉歡表示情況影響不少病人。她說有市民反映打完第一針之後有不同情況，包括失去聽覺、心肌炎，「市民大眾有啲打唔到針嘅聲音，其實政府有無諗過，有一啲渠道去聽佢哋講呢？」認為擔憂自己身體亦是正常。

江玉歡強調，有不少人接種第一針疫苗後有嚴重反應，家長確實有憂慮。（資料圖片/張浩維攝）

強調不能強迫打針 家長確實有憂慮

江玉歡又認為，延長「疫苗通行證」半年最受影響的人，是5至11歲的兒童，指很多家長反映子女無法參加課外活動。她說確實有家長擔心小朋友打針，強調無法強迫接種疫苗，如再延長半年會影響這些兒童的社交生活和學習，呼籲政府聆聽和解決家長的憂慮。

她又提到，現在全球已經不多地方實行疫苗通行證，亦未見如此長時間實行，指這種高限制措施對社會有影響，或帶來爭拗，以及影響市民對政府的信任度，希望社會和政府都要理性討論這措施。

政府明天將修訂提交給立法會，進行「先訂立後審議」程序，江玉歡指會要求成立委員會審議條例。

公開表達前已多次寫信 提醒「599L章」問題

江玉歡多次提出醫衞局局長在「599L章」之下沒有法律依據廢除「免針紙」，事件引起社會討論，她說事件過去就不必多談，而作為立法會議員，一直有寫信向政府表達防疫意見，在公開發表「599L章」問題之前已多次提醒政府，認為已經盡了立法會議員的責任。