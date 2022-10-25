免針紙｜政府敗訴後修例　郭卓堅斥輸打贏要　擬周四司法覆核修例

政府上周五（21日）在「免針紙」司法覆核案中敗訴，法官裁定政府無權「一刀切」廢除涉案2萬多張免針紙。政府隨即在今（25日）刊憲修例，賦權醫務衞生局局長廢除有問題的免針紙。政府明日（26日）會向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，並同日生效。



入稟挑戰政府無權廢除免針紙勝訴的長洲居民郭卓堅，批評政府輸打贏要，「係盲目唔講道理」。他認為政府敗訴後修例是違反《基本法》及《香港人權法案條例》，表明會在研究修例細節後，最快周四（27日）再提出司法覆核。



▼10月21日 郭卓堅司法覆核廢除「免針紙」勝訴▼



指修例違反《基本法》及《香港人權法案條例》

港府今日公布刊憲修例，賦權醫務衞生局局長廢除有問題免針紙法定權力。郭卓堅認為政府不選擇上訴，是承認之前行政失當，「如果唔係點解唔敢上訴？」他認為政府敗訴後修例是違反《基本法》及《香港人權法案條例》，「《基本法》第35條列明了香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟。」他批評政府輸打贏要，盲目不講道理，「你話啱就一定啱？」

他表明會在研究修例細節後，再提出司法覆核，「原本打算星期四入稟挑戰政府推行安心出行及疫苗通行證嘅決定，依加唔入稟喇，入稟依個（政府修例）！」他指如今次再入稟勝訴，行政會議成員應思考是否需要承擔責任，「喺外國一家要辭職。」

▼10月21日 盧寵茂未有回應「免針紙」敗訴▼



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月5日，元朗女西醫蔡淑梅開1.4萬張「免針紙」被捕▼

