7醫免針紙︱江玉歡：司法覆核將有合理裁決　政府須依法理而行

7名私家醫生涉嫌濫發兩萬多免針紙，政府宣布明天（12日）起失效，「長洲覆核王」郭卓堅提出司法覆核，獲頒召臨時禁制令，禁止在司法程序結束前將有關免針紙廢除。立法會議員江玉歡今早接受電台訪問，指當局仍未全數查閱兩萬張免針紙已經決定廢除，在程序上有誤，強調自己尊重法治，期望法官有合理裁判。

江玉歡又指不少市民向她反映安老院探訪限制嚴謹，要求當局向院舍提供清晰指引，令到長者及家人可以相聚。



傳願打針獲「疫苗通」豁免 江：涉同一法律問題

江玉歡指，有部分市民因身體健康為由，而未有接種疫苗，認為市民有「擔心」的自由。不過，當局以一句「有合理懷疑」即廢除「免針紙」，她質疑程序上有問題：「兩萬幾張都用同一個理由廢除？當局有冇睇過曬兩萬幾張？」她表示自己相信法治，希望司法覆核案可得出合理結果，強調無論結果如何，也會尊重法官決定。

提到近日有傳政府將向持有失效免針紙、而願意接種疫苗的市民，發出「疫苗豁免通行證明書」，令他們免受最新三針要求所限。江玉歡認為，這或再涉及第599L章中的法律限制，強調政府須「依法理而行」。

安老院探訪安排嚴苛 促政府檢視

江玉歡關注安老院舍探訪安排，指當局未有向院舍提供適切指引，導致院舍防疫政策矯枉過正，家人探訪的要求及限制「嚴過探監」，建議當局檢視院舍政策是否太過嚴苛，她亦建議院舍舉辦活動供院友參與。