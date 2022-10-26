李慧琼促KPI為網騙「封頂」　鄧炳強：科技發達縱可攔截亦難杜絕

早前接連爆出港人被誘騙到東南亞國家，遭禁錮從事強迫勞動案件，保安局局長鄧炳強今日（26日）在立法會表示，政府至今接到46宗求助，當中40名受害港人已經確認安全，30人經執法部門協助下安全回港，7人毋須進一步協助，並正積極協助其餘3人回港。警方至今以涉嫌串謀詐騙，拘捕8男2女，其中3人被起訴。



東南亞詐騙已助30人回港

鄧炳強表示，過去5年詐騙案數字有上升趨勢，由2018年的8,372宗，升至2021年的19,249宗，升幅達1.3倍。2022年首三季更已有19,444宗，涉及金額超過33億元。今年的案件中，七成以上與網上騙案有關。

他指，香港有明確法例應對詐騙行為、並有打擊行動，警方今年已成功勸阻逾400宗案件受害人不要匯出款項，並攔截逾10億元騙款。一些來自境外的可疑來電，目前已會加上加號，協助市民提高警覺。

李慧琼：唔單止假冒警察 仲扮埋財爺

提出質詢的民建聯主席李慧琼指，從來都肯定局方防騙決心，但事實是騙案數字愈來愈多，升幅非常驚人：「唔單止假冒警察、入境處、衞生署，仲要扮埋財爺（財政司司長陳茂波），我同同事成日收到，都感覺好滋擾。」反問政府如要以結果為目標，何不定KPI，讓相關案件宗數「封頂」。鄧炳強指，當然希望罪案數字下跌，但事實的確增長得很厲害，環顧世界各地，隨著科技的發展，整體罪案數字全球都有上升，即使能攔截部份，亦難以完全杜絕。

民建聯顏汶羽問到，網購賣家「收錢後失蹤」問題常見，更甚一些詐騙專頁遲遲未下架。鄧炳強指，現時的網上騙案中，有45%都與網購有關。他指現時社交媒體購物十分流行，會不停提醒市民留意賣家背景、有沒有負評或是出奇地沒有評語等，都要提高警覺，當局也增加了網上巡邏。

田北辰。（張浩維攝／資料圖片）

田北辰：大電訊商數目有限 要追查詐騙電話不難

實政圓桌田北辰反映，香港大型電訊商數目有限，警方如果要透過電訊商追查來自境外的詐騙電話並不難，這些來電一般都會經過俗稱「艇仔」的海外小型電訊商撥號至香港，何不與電訊管理局及電訊商討論，在必要時臨時封鎖這些「艇仔」，直至他們處理好這些詐騙電話號碼為止。鄧炳強指原則上同意建議，如果發現相關電話號碼懷疑與騙案有關，會攔截相關來電或是加入「可疑」的標示。