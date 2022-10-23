詐騙營｜再多一名受害港人脫險從柬埔寨回港 保安局累計營救19人
撰文：陳淑霞
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東南亞騙案猖獗，多名港人被誘騙「賣豬仔」赴當地被困。保安局發言人今（23日）表示，再多一名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館以及保安局專責小組的協助下，今日安全由柬埔寨回港。
發言人指，自保安局專責小組成立以來，合共19名求助人已經在其協調下安全回港。
▼8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人安全返港▼
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保安局發言人呼籲，有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。
▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼
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