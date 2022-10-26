調查：四成受訪者指經濟遜去年　七成認為明年1月應再派消費券

新冠疫情影響下，本港經濟持續低迷。民主黨10月初進行「經濟及消費券」民意調查，有超過四成受訪者認為現時經濟情況較去年差，有近七成受訪者認為，明年1月應再派消費券。



民主黨發表經濟狀況及消費券意見調查，發現有超過四成受訪者，大部份會用於生活必需品和交通。（民主黨Facebook）

民主黨在9月28日至10月16日以電話隨機訪問855名市民，被問到受訪者現在的經濟狀況與去年比較，有17.7%表示差很多，33.1%表示差一點，合共約佔50.8%，而表示好好多的有7.4%，好一點有16.7%，合共約佔24.1%，另有25.1%受訪者表示與去年相若。

另外，有69%受訪者認為政府明年1月應該再派消費券，認為不應該的有20.4%。

民主黨經濟政策發言人陳堡明表示，雖然政府上周公布的最新失業率輕微下降，但民調結果顯示，超過五成市民指自己的經濟狀況較去年差，反映本港整體經濟仍相當不景，市民生活困難。他指市面上出現不少「吉舖」，樓市、股市疲弱影響消費力及意欲，該黨認為經濟正陷入進一步轉差的邊緣，應盡快推出短期經濟措施扶助市民，包括失業援助金、再次派發消費券等。

35%預期消費券買生活必需品 8.4%用於交通

至於收到消費券後的主要用途，有9.7%表示會用於購買奢侈品，35%用來購買生活必需品，28.5%用於餐飲或酒店消費，8.4%用於交通開支。

陳堡明表示，超過四成市民將消費券用於基本交通及必需品開支，反映消費券支撐市民生活需要，呼籲政府考慮是否再派消費券時，亦要考慮紓緩市民基本生活成本。

而對於政府之前一次派發1萬元，應該分開多少次派發，有65.1%受訪者答應該一次過，23.4%認為應分開兩次，10.9%認為可分三次，政府最終分開四次派發，但沒有受訪者認為應該分四次。陳堡明認為，政府若再派消費券，應最好一次過派發，讓市民更有彈性運用款項，又指派發現金是最方便做法。